Где дешевле? Сравнение цен на еду в Литве и Беларуси 18.03.2019, 21:21

Цены на продукты постоянно растут, но стали ли они дороже, чем у соседей?

Команда экономической программы «Личный капитал» на «Белсате» постановила сравнить наши цены с литовскими. Для эксперимента мы приобрели десять обычных белорусских продуктов в обычном магазине.

Поразмышлять с нами о белорусских продуктах согласилась Татьяна Петровна – веселый блогер из Инстаграма и обычная белорусская пенсионерка, денег на ветер которая не пускает. Из пенсии четыреста сорок рублей хорошо если половина остается на продукты.

За наш набор продуктов мы отдали 25 рублей 26 копеек. Нашу экономию Татьяна Петровна одобрила не полностью. Колбасу и молочные продукты она бы приобрела другие – дороже, но вкуснее.

Если верить статистике, белорусы тратят на еду 38% семейного бюджета. Жители России и Литвы чуть меньше – 31%. Давайте посмотрим, какие же цены на продукты в Литве.

На первый взгляд Литва кажется более дорогой страной, чем Беларусь. Однако сюда хорошо приехать отдохнуть. А вместе с тем и привезти сыров с плесенью, хлеба, колбасы, сладкого и, конечно, кофе.

Сами местные жители считают цены в своих магазинах довольно высокими. Не беспокоит это только тех, у кого неплохие пенсии и зарплаты.

Литовская «Maxima» и немецкий «Lidl» считаются дешевыми магазинами. Наиболее высокие цены в сети «Rimi». Самые дешевые продукты в магазинах продаются под собственными торговыми марками эконом-класса. Например, в «Maxima» это «Optima».

Виктория живет в Вильнюсе 6 лет, работает дизайнером. И согласилась нам помочь с выбором продуктов. Говорит, что самое дешевое молоко в пакетах здесь стоит 75 копеек на наши деньги. Но то, что вкуснее, очевидно, будет дороже.

Докторская колбаса с белорусской стоимостью здесь тоже есть. Но у ее составе не отмечена доля мяса. Поэтому мы взяли ту, где ее обозначили, – 44% свинины.

А вот на сливочном масле сэкономить здесь не удастся.

Дешевые мы специально взяли только творог и яйца. Курица была расфасована только с большим весом, пришлось купить ее больше, чем обычно приобретаем в Беларуси. Бананы, мандарины и томаты набирали на глаз, приблизительно столько же, как и на родине.

В результате за аналогичный белорусскому набор продуктов мы отдали 11 евро 46 центов или 28 рублей. Всего на 3 рубля больше, чем в Беларуси.

Таким образом, масло, колбасу и хлеб заметно выгоднее покупать у нас. Творог, курицу и молоко мы отметили отдельно, поскольку и там, и здесь эти продукты можно найти за одинаковые цены. А вот томаты в Литве вне конкуренции. Дешевле там были и яйца, мандарины и бананы.

После введения безвиза литовцы начали ездить в Гродно в туры выходного дня. На город посмотреть и приобрести кое-что из припасов, лекарств и косметики.

Но вообще, как мы обнаружили, стоимость типичного продовольственной корзины в Беларуси и Литве приблизительно одинакова – 25 против 28 рублей. Или за границей продукты не настолько дорогие, как кажется, или у нас не настолько дешевы. Вместе с тем следует помнить, что средняя зарплата в Беларуси – 999 рублей. А в Литве, если перевести на наши, 1744 рубля.