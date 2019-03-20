Блогер Андрей Паук на свободе 8 20.03.2019, 16:46

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В отношении него возбуждено уголовное дело.

Как сообщала жена блогера из Октябрьского (Гомельская область) Андрея Паука Ольга в «Фейсбуке», около 11 часов активиста задержали за то, что якобы с их домашнего компьютера было отправлено сообщение «о заминировании Октябрьского райисполкома», пишет «Весна».

Андрей Паук был задержан якобы для допроса, в квартире прошел обыск. Жена блогера Ольга Паук обратила внимание, что в постановлении на обыск указан адрес объекта, на который поступило сообщение о минировании — улица Советская, 58. Но по этому адресу находится гостиница "Октябрьская", а не райисполком.

Следственный комитет в 13:12 часов в официальном телеграм-канале сообщил, что возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 340 Уголовного кодекса по факту заведомо ложного сообщения о минировании райисполкома в гп. Октябрьский. По этой статье предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.

Скрин с официального телеграм-канала Следственного комитета

В 16:30 правозащитникам стало известно, что Андрея Паука отпустили. О его процессуальном статусе пока неизвестно.