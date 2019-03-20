Андрей Паук: Вижу, как мои репортажи о жизни в глубинке воздействуют на людей 3 20.03.2019, 18:09

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Андрей Паук

Блогер рассказал о подробностях сегодняшнего задержания.

Блогер Андрей Паук проходит подозреваемым по уголовному делу по ч.1 ст. 340 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту заведомо ложного сообщения о минировании здания райисполкома в гп. Октябрьский. Никакой меры пресечения в отношении Паука не избрано.

Андрей Паук рассказал пресс-службе ОО "БАЖ" о том, что утром, 20 марта, к нему в квартиру пришли сотрудники Отдела принудительного исполнения — хотели забрать монитор компьютера в счет уплаты штрафа по статье 22.9 КоАП.

"Я отказался, поскольку не считаю себя виноватым. А буквально через несколько минут в дверь вновь позвонили — в этот раз из уголовного розыска, они не предъявили обвинения, а сразу начали заковывать меня в наручники. Потом пояснили, что якобы с моего адреса на почту МЧС поступило сообщение о минировании здания по улице Советской, 57 в поселке Октябрьском. Я успел позвонить жене, после чего меня привезли в Следственный комитет.

Я просил показать мне факты, почему меня задержали, за что я должен оправдываться. Но мне сказали, что не могут. Просил позвонить адвокату — не разрешали, вещи забрали.

Следователь Артем Угневой с кем-то постоянно созванивался, консультировался. Мне говорили, что повезут в Гомель, потом в Бобруйск, что я подозреваюсь в совершении уголовного преступления. Около 15.30 меня отпустили", — рассказал о событиях этого дня Андрей Паук.

Андрею Пауку дали подписать документ, в котором говорится, что он проходит подозреваемым по уголовному делу по ч.1 ст. 340 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту заведомо ложного сообщения о минировании здания райисполкома в гп. Октябрьский. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Андрей рассказал, что во время задержания в СК присутствовал некий Чекунов — начальник управления угрозыска по Гомельской области, он сказал, что "все происходит в рамках закона и они постараются причинить как можно меньше вреда".

Блогер Андрей Паук считает, что сегодняшний обыск и задержание — официальный повод изъять технику, проверить его деятельность, попытаться найти зацепки для преследования.

"Я вижу, что во мне признали человека, который может менять мир вокруг себя. Мне кажется, это движение вокруг моей персоны началось со сменой председателя местного исполкома, хотя он разговаривает со мной, делает вид, что все понимает. Но я же вижу, как мои репортажи о жизни в глубинке воздействуют на людей", — говорит Андрей Паук.

Андрей Паук — известный видеоблогер, член ОО "Белорусская ассоциация журналистов". Он ведет в соцсетях блог "Рудабельская паказуха", в котором критикует местные власти.