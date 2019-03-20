В Куропатах неизвестные валят кресты

В Куропатах неизвестные валят кресты26
- 20.03.2019, 18:31
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Защитники урочища насчитали 14 поврежденных крестов.
Об этом в «Фейсбуке» сообщил один из лидеров оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия», защитник Куропат Павел Северинец:
- Друзья, внимание! В Куропатах валят кресты. Неизвестно, кто и как. Мы насчитали 14 поломанных и поваленных только у Голгофы.
К сожалению, это не первый акт вандализма в урочище Куропаты под Минском, которое является местом расстрела жертв сталинских репрессий.