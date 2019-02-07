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Вандалы окончательно разрушили «скамью Клинтона» в Куропатах

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  • 7.02.2019, 17:03
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Фото: RFE/RL

Подарок президента США разбили на 14 кусков.

Мемориальный знак «скамья Клинтона» в Куропатах, поставленный в 1994 году президентом США, окончательно разрушен.

Об этом «Свабодзе» сообщила активистка защиты Куропат Анна Шапутько.

«Насчитали более 14 кусков. 4 относительно большие лежат на постаменте, другие разбросаны вокруг, венок также разрушен. Постамент целый, но cкамья разрушена. Причем видно, что целая дорожка вытоптанна от леса до скамьи. Видимо, не один раз туда-сюда ходили. Возможно, и не один человек », - сказала Шапутько.

Время, когда в Куропатах состоялся очередной акт вандализма, ей не известно.

На место происшествия вызвали милицию.


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