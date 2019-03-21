СМИ: Ким Чен Ын собрался в Россию 11 21.03.2019, 8:05

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Фото: AFP

Решение вызвано неудачей на переговорах с Трампом.

Южнокорейское издание Donga Ilbo сообщает, что правитель КНДР Ким Чен Ын хочет посетить Россию после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, пишет nv.ua.

Издание ссылается на бывшего главу центра корейских программ ЦРУ Эндрю Кима.

Также, по данным Кима, лидер КНДР хочет продолжить переговоры с США и посетить Китай.

Напомним, во время второго дня саммита США-КНДР в Ханое переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына завершились досрочно. Стороны также не пришли к согласию по ряду вопросов.

По словам Дональда Трампа, переговоры сорвались из-за того, что КНДР потребовала полной отмены санкций.

Министр иностранных дел Северной Кореи Ри Йонхо заявил, что Пхеньян сделал "реалистичное предложение", в частности добивался частичного, а не полного снятия санкций, наложенных США, в обмен на демонтаж основного ядерного объекта.