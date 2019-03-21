Польша объяснила отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой войны 21.03.2019, 12:24

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Глава канцелярии Анджея Дуды выступил с заявлением.

У президента Польши заявили, что ссылка на историческую логику со стороны МИД РФ выглядит проблематично, особенно в контексте сентября 1939 года, когда СССР начал вторжение в Польшу.

Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Анджея Дуды Кшиштоф Щерский, сообщает агентство PAP.

Таким образом он прокомментировал заявление МИД России относительно решения Польши пригласить на 80-летие начала Второй мировой войны нынешних партнеров Польши. Отсутствие приглашения для России Москва назвала "игнорированием исторической логики".

"Ссылки на историческую логику со стороны МИД России особенно в контексте сентября 1939 года мы считаем проблематичными", - сказал Щерский.

Он отметил, что празднование 80-й годовщины "агрессии против Польши, которая стала началом Второй мировой войны, состоится в компании государств, с которыми Польша сейчас около сотрудничает ради мира, который опирается на соблюдение международного права, уважение суверенитета государств и их территориальной целостности".

"Нарушение этих принципов было признаком агрессоров 1939 года и остается самой большой угрозой для мира в наши дни", - сказал Щерский.

Как сообщалось, канцелярия президента Польши не пригласила президента РФ Владимира Путина на отмечание 80-й годовщины начала Второй мировой войны.