Тактика «не будить лихо» уже не работает 2 Валерий Карбалевич

21.03.2019, 14:04

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ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ

Посол как дополнительный фактор конфликтогенности — это нонсенс.

Нет, не зря официальный Минск упорно сопротивлялся назначению Михаила Бабича послом России в Беларуси. Как чувствовал, что добром это не кончится. Теперь понятно, что не случайно Украина отказалась принять его в качестве российского посла. Интервью Михаила Бабича РИА «Новости» 14 марта вызвало дипломатический скандал.

Здесь следует обратить внимание на такую особенность белорусско-российских отношений. Обычно, когда случается очередной конфликт между Беларусью и Россией, А. Лукашенко всегда переносит его в публичную плоскость, апеллируя к белорусской и российской аудитории. Причем особо не выбирает слова и выражения. Обычно раньше Москва реагировала на его эскапады вяло, старалась не замечать их. И если через какое-то время конфликт разрешался и Россия шла на определенные уступки союзнику, то это создавало впечатление большого политического веса Беларуси в этом удивительном союзе. Как писали СМИ, хвост крутит собакой.

Сейчас все поменялось. Москва решила отвечать на каждый выпад А. Лукашенко. И эту функцию поручено выполнять послу М. Бабичу. Решение этой задачи предполагает неизбежную полемику с президентом Беларуси. Глава дипломатической миссии России делает это не в первый раз. Еще в интервью ТАСС 17 декабря 2018 года он прореагировал на пресс-конференцию белорусского лидера для российских журналистов. Но тогда его стиль был корректным.

Теперь же тон М. Бабича был совсем другим. Его главный посыл состоял в том, что Беларусь является нахлебником России. А именно это все время пытается опровергнуть А. Лукашенко. Более того, посол назвал рассуждения Лукашенко «странными», «нелепыми», «анекдотическими», «вывихом».

В обычной дипломатической практике послы не позволяют себе подобные пассажи. Можно сказать, что примерно так ведет себя сейчас российская дипломатия везде. Но для Беларуси такая линия посла РФ очень непривычна. По самой своей природе дипломаты призваны сглаживать конфликты. Посол как дополнительный фактор конфликтогенности — это нонсенс.

Ответ МИД Беларуси не заставил себя ждать. Пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз осудил «менторскую линию» посла, которая «превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера». Представитель МИД отметил, что М. Бабич «не понял разницы между федеральным округом (России. — Авт.) и независимым государством».

В свою очередь российский посол назвал заявление представителя МИД «пеной» и «болтовней». А замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил по этому поводу, что «мы вправе рассчитывать на более уважительное отношение к послу Российской Федерации в Минске».

Итак, дело дошло до взаимных оскорблений. По команде сверху государственные СМИ Беларуси проигнорировали пресс-конференцию М. Бабича 18 марта, приуроченную к 5-летию присоединения Крыма к России.

Можно, конечно, утверждать, что Михаил Бабич не является профессиональным дипломатом, он — «политический» посол, поэтому не понимает все тонкости своей профессии. Но, думаю, проблема не в этом.

Дело не в М. Бабиче, а в той миссии, которую ему поручено выполнять Кремлем. Он не обычный посол. Напомню, что перед назначением на нынешнюю должность его принял лично В. Путин и дал специальные инструкции. Согласно им, М. Бабич является еще и спецпредставителем президента РФ. Он получил право непосредственно обращаться к В. Путину. Глава России тогда сказал: «Мы с Вами будем регулярно встречаться. Будете докладывать о том, как идет эта работа. Рассчитываю, что будете влиять на все эти процессы, которые происходят в наших межгосударственных отношениях самым позитивным и самым активным образом».

Вот М. Бабич и пытается влиять на процессы активным образом. С самого начала своей работы в Беларуси он развил большую активность, дает много интервью, но почему-то в основном российским СМИ.

Иначе говоря, М. Бабич — это не просто глава российского диппредставительства. Посол России — больше чем посол. Он — дипломатический спецназ. Его миссия состоит в том, чтобы привести белорусско-российские отношения в полное соответствие с политическим весом двух государств. Вот М. Бабич и показывает настоящий статус Беларуси в этом «братском союзе». Хвост больше не должен крутить собакой.

Говоря по-другому, М. Бабич ведет себя в Беларуси как в стране-сателлите. По логике Кремля, неуправляемый сателлит — это нонсенс. Похожим образом вели себя послы СССР в социалистических странах, выполняя роль параллельного правительства. Но разница в том, что это происходило кулуарно.

А М. Бабич пытается играть ту же самую роль публично. И как раз это и породило весь скандал. Ибо, действительно, есть разница между Приволжским федеральным округом России, где М. Бабич работал полпредом президента РФ, и независимым государством. Поэтому его последнее интервью стало открытием, определенным шоком как для руководства Беларуси, так и для общества.

Историческая роль нового посла РФ — разрушение иллюзий, формирование новой модели белорусско-российских отношений. Если обращаться к содержательной части интервью М. Бабича, то важно обратить внимание вот на что. Посол России утверждает, что и вопрос цены на газ, и выделение российских кредитов, и проблему беспрепятственного доступа белорусских товаров на рынок РФ Москва увязывает со строительством Союзного государства.

И это новая постановка вопроса. В заявлении премьер-министра России Дмитрия Медведева в Бресте 13 декабря 2018 года речь шла лишь о том, что компенсация белорусской стороне потерь от налогового маневра в РФ возможна только при условии, что Минск согласится на «углубление интеграции». СМИ назвали это заявление «ультиматумом Медведева».

Теперь посол России фактически заявил, что через некоторое время Беларусь может быть лишена всех субсидий, если не захочет объединяться с Россией. Это можно назвать «ультиматумом Бабича».

Еще один пикантный момент. Наверное, не все обратили внимание на вроде бы вполне невинную реплику М. Бабича, что он готов разговаривать с оппозицией. Для любого другого посла это было бы совершенно нормальным жестом, но только не для российского. Это можно рассматривать как тонкий намек, даже мелкий шантаж А. Лукашенко. Дескать, в случае чего можем подумать об альтернативе.

То есть Михаил Бабич — только функция, предвестник некой новой реальности в белорусско-российских отношениях. Кажется, в руководстве Беларуси это начинают понимать. Возможно, поэтому государственные СМИ ничего не сообщают об этом дипломатическом скандале. Но это, скорее, от растерянности. Ибо тактика не будить лихо уже не работает.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»