Виталий Рымашевский: Посол Бабич должен быть немедленно выслан из Беларуси 16.03.2019, 23:07

1,017

ВИТАЛИЙ РЫМАШЕВСКИЙ

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Такое заявление сделал один из лидеров Белорусской христианской демократии.

Сопредседатель oргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский назвал посла России Михаила Бабича московским хамом.

Он заявил о том, что Бабич должен быть выслан из Беларуси, сообщается на сайте БХД.

«Московским хамам не место на белорусской земле! Полностью согласен с оценкой белорусского МИД в отношении действий и высказываний российского посла. Бабич действительно постоянно ведет себя здесь, как заместитель царя на оккупированной территории. Такая позиция никак не способствует нормальным отношениям между Беларусью и Россией. Считаю, что он уже достаточно сделал заявлений, которые не позволяют ему дальше находиться в Беларуси. Бабич должен быть немедленно выслан из страны», — заявил Рымашевский.