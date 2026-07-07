ХАМАС объявил о роспуске своего правительства в Газе и передаче власти 7.07.2026, 3:02

Фото: reuters

Группировка заявила о подготовке передачи власти техническому комитету, поддерживаемому ООН.

ХАМАС объявил о роспуске своего правительства в Газе и подготовке к передаче власти техническому комитету при поддержке ООН. Об этом пишет Associated Press, уточнив, что решение является частью соглашения о прекращении огня с Израилем, заключенного при посредничестве США.

На пресс-конференции 6 июля генеральный директор правительственного медиаофиса, управляемого ХАМАС Исмаил аль-Тавабта сказал, что «только технический и рабочий персонал» останется на своих должностях, чтобы управлять повседневными делами палестинского анклава.

Группировка не уточнила, готова ли полностью разоружиться или передать функции обеспечения безопасности международным силам, но назвала свое решение доказательством приверженности восстановлению Газы, передает AP. Пока неясно, приведет ли этот шаг, озвученный чиновником невысокого ранга ХАМАС, к реальным изменениям, отметило агентство.

Представитель ХАМАС Хазем Кассем назвал это «позитивным шагом вперед на пути к реализации соглашения о прекращении огня».

При этом глава МИД Израиля Гидеон Саар написал в соцсети Х, что такой шаг ХАМАС направлен на «недопущение собственного разоружения» группировки. «ХАМАС стремится воспроизвести в Газе «модель «Хезболлы»: технократическая администрация будет отвечать за вывоз мусора и прочие муниципальные услуги, тогда как ХАМАС останется доминирующей военной силой. До тех пор, пока ХАМАС сохраняет оружие, любое гражданское правительство будет, разумеется, действовать под его диктовку», — написал израильский министр.

Израиль и ХАМАС достигли соглашения о трехэтапном прекращении огня, которое вступило в силу 19 января 2025 года. Договоренности, согласованные при посредничестве США, Египта и Катара, предусматривали обмен заложниками и пленными, а также постепенный вывод израильских войск из сектора Газа.

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