Педагогам приказали искать в соцсетях школьников «деструктивные проявления» 2 21.03.2019, 14:57

Школы получили распоряжения из районных отделов образования по поводу работы с учениками после трагедии в Столбцах.

Школьным социальным педагогам приказали организовать мониторинг социальных сетей «на предмет выявления деструктивных, суицидальных проявлений на страницах учащихся».

Копию документа передали читатели «Радыё Свабода».

Помимо мониторинга сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и других, социальные педагоги должны провести в учреждениях образования «диагностику на стрессоустойчивость, составить банк данных учащихся, относящихся к группе суицидального риска, нуждающихся в психолого-педагогической помощи».

Распоряжение - очередной шаг, который делает система образования после трагедии в Столбцах. Ранее по школам разослали инструкцию, как среди учеников по внешнему виду выявлять «экстремистов».

Социально-педагогическим службам приказали «создавать позитивный имидж» такими методами, как «обеспечение деятельности групп в Viber... назначив администраторами опытных педагогов-психологов»; предлагать услуги онлайн-консультирования для учащихся и родителей; красиво оформить кабинеты.