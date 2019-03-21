Заместитель Шуневича испугался пренебрежительного отношения к милиции 29 21.03.2019, 16:20

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Александр Барсуков

Фото: citydog.by

Замглавы МВД Барсуков высказался против свободного интернета.

Заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков считает, что концепция информационной безопасности, утвержденная Лукашенко, поможет милиции «эффективно противостоять угрозам в информационной сфере». В том числе – бороться с формированием негативного имиджа правоохранительных органов, сообщает «Белсат».

«Известно, что отдельные представители интернет-сообщества сегодня пытаются манипулировать общественным сознанием, формировать пренебрежительное отношение к милиции через компрометирующие выпады в адрес сотрудников органов внутренних дел. Такие высказывания в целом не влияют на общественное мнение, однако деструктивный раздражающий фон создают. Заложенные в документе положения позволят выстроить более четкую и эффективную систему выявления и реагирования на риски и угрозы в информационной сфере», – заявил Барсуков.