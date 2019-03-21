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В Бразилии арестовали экс-президента Мишела Темера

  • 21.03.2019, 18:26
Мишел Темер
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Он взят под стражу в связи с обвинениями в коррупции.

В четверг, 21 марта, власти Бразилии арестовали бывшего президента страны Мишела Темера.

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на BBC.

Как отмечается, он взят под стражу в связи с обвинениями в коррупции.

Отметим, что привлечь Темера к ответственности пытались еще во время его президентского срока, однако тогда парламенту не хватило голосов для импичмента главы государства. 

Тогда его обвиняли в незаконном финансировании президентской кампании 2014 года, когда главой государства была избрана Дилма Роуссефф.

Как сообщал сайт Сharter97.org, 7 февраля 2019 года в Бразилии к 12 годам и 11 месяцам лишения свободы приговорили еще одного экс-президента - Луисa Инасиу Лула да Силва.


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