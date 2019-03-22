МВД воюет с воздухом 7 Ирина Халип

22.03.2019, 10:05

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Ирина Халип

Воздух уже победил.

В последнее время, как ни сядешь читать новости, - непременно наткнешься на информацию об аресте блогера. Или новом уголовном деле в отношении блогера. Или об обыске в доме блогера. Их стало слишком много – не блогеров, конечно, а репрессий против них. Раньше как-то все больше на активистов охотились, а в этом сезоне будто открыли новый вид опасных хищников, подлежащих истреблению.

Известного брестского блогера Сергея Петрухина обвиняют аж по двум статьям УК – «клевета» и «оскорбление». Потерпевшие – милиционеры из Ленинского РОВД Бреста. Их четверо. Пришел, стало быть, Петрухин в милицию – и сразу четверо убежали писать рапорты на тему «накажите этого человека, он нас, беззащитных, обидел!». Его друга и коллегу по акциям против аккумуляторного завода в Бресте Александра Кабанова тоже обвиняют по уголовному делу – по заявлению некоего милиционера из Березы, чьи денежные средства Кабанов якобы присвоил. Обыск у родителей, обыск у девушки блогера – стандартный протокол нагнетания напряжения, чтобы обвиняемому стало страшно: вон какая мощная государственная машина работает против тебя, какие силы брошены, сколько часов потрачено! Испугайся уже и беги прятаться в подсобку, и больше не появляйся.

Два дня назад к брестским оскорбленным и беззащитным присоединились гомельские: схватили известного блогера Андрея Паука и увезли в следственный комитет, потому что он будто бы заявил о минировании исполкома в городском поселке Октябрьский. Его потом, правда, отпустили, но уголовное дело возбудили и всю технику из квартиры вынесли. Процессуальный статус блогера неизвестен. Паук, конечно, личность эксцентричная, до сих пор никто не смог доказать, что его произведение «Я из деревни» - стеб, как никто не смог доказать, что это было написано всерьез. Но неважно, что там пела семь лет назад пионерка из Октябрьского: по-настоящему известным, привлекающим своей нестандартностью и дерзостью стал не Паук-автор, а Паук-блогер. И теперь на него тоже объявлена охота.

Я уже не говорю о Степане Светлове, известном как NEXTA: ради этого юного блогера МВД собирает оперативные совещания. И часами сидят многозвездочные погоны, глубокомысленно анализируя, откуда информация у какого-то студента. Технику из дома родителей Степана вынесли уже давно. К счастью, сейчас он для них недосягаем. Зато для тех, кто готов предоставлять информацию, - на связи 24 часа в сутки. Мессенджеры и прочие достижения прогресса исключили из связки «источник- реципиент» такое необходимое прежде звено, как личная встреча с передачей информации или документов. Раньше при большом оперативном желании можно было вычислить источник утечки, сейчас – невозможно. Тогда можно было надавить на журналиста и особенно на его редактора, пригрозить или посулить, но не допустить публикации. Или в крайнем случае изъять и уничтожить тираж газеты, к примеру. Но блогер – сам себе и редактор, и репортер, и типография. Из Интернета никакой тираж не изымешь. Потому они и бесятся.

Я прекрасно понимаю замминистра внутренних дел Александра Барсукова, который на днях выступил с вполне удачной формулировкой: публикации в Интернете, сказал он, создают «деструктивный раздражающий фон». Все правильно сказал, именно так, я согласна. Деструктивный и раздражающий. Приходишь на службу, а сосредоточиться не можешь. Листаешь сайты, с опаской смотришь на телефон – не пикнет ли «Телеграм»? И когда он наконец издаст звук, или позвонит сослуживец, похохатывая, или изгнанный из страны сайт выставит оглушающую новость о тебе – как служить отечеству на этом фоне? Сплошная деструктивность. Нужно срочно уничтожить ее источник.

И тогда начинается охота на блогеров. Это они – абсолютное, неподконтрольное зло. Если их уничтожить, есть шанс остановить этот бесконечный поток информации и ее доказательств. Только не понимают сограждане в погонах, что воевать с Интернетом – все равно что воевать с воздухом. Можно арестовать блогера. Можно его даже убить. Но все, что он выложил в Интернет, уже никуда не денется, - только начнет распространяться с невероятной скоростью. Ветер не остановить. Воздух не запретить. Интернет стал той нематериальной субстанцией, которая не по зубам всем силовикам мира – не говоря уже о наших отечественных троечниках. Это новая свобода слова, которая обеспечивает себя сама, без аккредитаций, допусков и статей законов. Ее не уничтожит даже атомная бомба.

Воздух уже победил.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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