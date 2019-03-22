Илья Варламов: Отключение от глобальной сети приведет к деградации России 1 22.03.2019, 22:19

Илья Варламов

Фото: Sports.ru

Известный российский блогер рассказал, почему попытка обособиться отбросит РФ на десятилетия назад.

В феврале и марте 2019 года в России с новой силой разгорелись дискуссии о попытках правительства расширить контроль в интернете. Поводом для этого стало принятие двух законов - о фейковых новостях и о неуважении к власти, а также продолжающееся в парламенте РФ обсуждение законопроекта об автономном Рунете. 10 марта в Москве состоялся митинг против изоляции российского сектора интернета.

Оценить изменения в регулировании интернета DW попросила известного российского блогера Илью Варламова.

- Илья, как вы оцениваете закон о фейковых новостях, который был 18 марта подписан президентом Путиным, и закон о неуважении к власти?

- Что касается закона о фейках, который теперь позволяет Роскомнадзору и нашим доблестным органам закрывать и штрафовать издания, сайты и так далее: попытка регулировать интернет и информационную повестку началась не с этого закона - и не этим законом она ограничится. Примерно раз в 1-2 месяца (в России. - Ред.) появляется какой-нибудь закон, который мог бы дать больше полномочий (властям. - Ред.) для того, чтобы как-то заниматься цензурой и ограничивать распространение информации.

Как показывает практика, ни один из этих законов не работал, потому что все они противоречат самой структуре интернета, тому, как там распространяется информация - и люди, которые эти законы принимают, не очень это понимают. Они думают, что им не хватает инструментов, а им не хватает понимания того, что они собираются делать.

Это как если большой медведь пытается бороться с муравьями. У него это не получается, и он делает себе дубину все больше и больше. Но муравьям от этого ни горячо, ни холодно. Дубина, конечно, страшная, одного-другого муравья прибить можно. Но так вопрос решить не получится.

Это показывает и международный опыт, и российский. Так что я никак не оцениваю этот новый закон. Я не думаю, что он реально как-то повлияет на то, что люди пишут. Мы как освещали происходящее, так и освещаем. Как проверяли информацию, так и проверяем. Ответственность, которую мы несем, никак не связана с действиями Роскомнадзора - она вызвана исключительно моей репутацией у моей аудитории. Потому что у автора, у журналиста, самое главное - это репутация.

- То есть новый закон на вас лично никак не повлияет?

- Нет. У власти на сегодняшний момент есть и без этого закона все инструменты, чтобы завтра закрыть мой ресурс в один день. И, как показывает опыт, они блокируют и закрывают сайты по совершенно надуманным поводам. Посмотрите всю историю с Алексеем Навальным. Вспомните, как закрыли его блог в "Живом журнале". Тогда вообще еще не было ни одного закона… Поэтому я не думаю, что новый закон на что-то повлияет. Кто испугался, он испугался уже давно и перестал писать. А кто не испугался, его уже и не испугаешь.

- Идея создания в России суверенного интернета тоже вписывается в эту логику?

- Идея с суверенным интернетом вписывается, на мой взгляд, в желание какой-то группы людей заработать денег. Это примерно как - "мы тут строим туннель к центру Земли"! Я не вижу технической возможности это сделать, я не вижу ресурсов это сделать. Теоретически мы знаем такие прецеденты, например в Северной Корее, - но в виду технических и финансовых ограничений сделать что-то полноценное невозможно.

Любые разговоры об отключении России от глобальной сети приведут к деградации. Люди, компании - все от этого проиграют. Неважно, про что мы говорим (информационные технологии, искусство, технику), - сегодня невозможно что-то эффективно делать, если ты не сотрудничаешь, если ты не в глобальной тусовке.

Вот история: ввели санкции и, оказывается, мы не можем собрать российский самолет МС-21, потому что в РФ нет производства каких-то деталей, которые нам кто-то поставлял. И это нормально, это не то, что Россия несовременна. Возьмите айфон - и вы тоже увидите, что в айфоне комплектующие детали от десятка компаний из десятка разных стран.

Если говорить о современных технологиях, то ни одна страна в одиночку ничего эффективно уже создать не может. Поэтому любые попытки как-то обособиться, отделиться и сделать что-то свое - это потеря денег, потеря времени, это огромный шаг назад. Реальность такова, что если мы продолжим идти по пути самоизоляции, это отбросит нашу страну на десятилетия назад - и проиграют абсолютно все.