Жители самого маленького города Беларуси: Спасите наш город! 3 23.03.2019, 10:20

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Фото Анастасии Вереск

Жители Дисны рассказали, что дискредитирует Лукашенко и «социально ориентированное» государство.

Текст, который прислал постоянный читатель «Витебского курьера», уже был опубликован в 2015 году практически полностью, тем не не менее проблема так и остается открытой.

К кому мы только ни обращались! С министром культуры прямо завязалась переписка по поводу того, что проблемы домов неотрывны от проблем улиц, которые давно взывают об исторической справедливости — вернуть им исторические (дореволюционные) имена. Однако, изрядно поизголяясь в софистике («обосновывая» отсутствие целесообразности), замминистра в итоге уверил нас, что ранее подобных обращений от граждан не было.

Поэтому мы решили вновь обратиться в вашу газету. Опубликуйте этот текст, пожалуйста, если сочтете возможным, — написал читатель.

«Позвольте обратиться к от имени подавляющего большинства (включая стариков и детей) жителей и уроженцев города Дисны Миорского района Витебской области – самого маленького на сегодня города Республики Беларусь, взывая о помощи нашему по истине умирающему сегодня городу.

…Дисна была основана кривичами как крепость Копец еще в XI веке в качестве главного защитника – форпоста города Полоцка на западном направлении! Всего в каких-то полусотни километрах, у слияния с Западной Двиною ее самого крупного левого притока – реки Дисны – в излучинах изумительно красивых полуостровов вырос город, которому наши предки, так же как и Полоцку по традиции дали имя реки, впадающей в Двину – главную жизненную артерию края. Родной брат Полоцка, но уже с другой судьбой, другой долей, а то и принадлежностью другой стране!..

Сейчас трудно себе представить, но в XVI столетии, во времена Ливонской войны, когда Полоцк фактически опустел, после того как население в нем и на пятьдесят верст вокруг было вырезано войсками Ивана IV Ужасного (Terrible – прозвала его цивилизованная Европа), население Дисны было соизмеримо с таким большим городом, как Великий Новгород! (Новгород, кстати, в отличие от Полоцка, пресловутый Иван вырезал только наполовину!) Так вот, еще за три года до придания Дисне в 1569 году Магдебургского права (ранее, чем Витебску и Двинску (Динабургу), король Жигимонт II Август даровал нашему городу на восемь лет разные «льготы и вольности».

В результате за тринадцать лет тогда там была собрана армия, которая смогла не только освободить Полоцк от захватчиков, но вообще прогнать их с родной земли. Дисна сыграла свою историческую роль как защитница Полоцка и снова понемногу стала меркнуть в тени его славы.

Но все же, еще в середине XIX столетия в городе насчитывалось до 70 всевозможных производств. В начале ХХ века – было два моста, 10 гостиниц, ресторан, 11 столовых, 22 корчмы, более 100 лавок и магазинов.

Город активно продавал в Европу лес, лен, шерсть. Сыры дисненских маслоделов, по оценкам историков, ценились в Англии дороже голландских.

Функционировало более десятка учреждений культа: церквей, костелов, синагог; 2 гимназии, 2 библиотеки, несколько частных и принадлежавших учреждениям клубов, бильярдный зал. Имелось 4 духовых оркестра, самый большой из которых – при пожарном обществе, которое по размаху сравнивали с губернским Виленским.

На пожертвования жителей города более ста лет назад были построены великолепные, даже в архитектурном плане, двух-трехэтажные сооружения городской больницы и клуба Уездного общества борьбы за трезвость.

На сцене последнего родоначальник белорусского профессионального театра Игнатий Буйницкий в 1910 году давал свои первые спектакли. Здание же вековой больницы сейчас стоит без крыши и разбирается местными на кирпич…

Фотография Павла Волынцевича Пароход «Надежда» на Западной Двине. Город Дисна. 1903 год.

Сохранилось в Дисне и здание школы, в которой учился знаменитый беларуский художник, этнограф, писатель и педагог Язеп Дроздович. Да что там, сам Александр Грин (Гриневский) – автор всемирно прославленных «Алых парусов» — является «потомственным дворянином Дисненского уезда»!

С Дисной связаны имена таких знаменитостей как король Стефан Баторий, по чьему велению Двина и Дисна слились в двух местах, а Верхний замок оказался на острове, поэт Адам Мицкевич, премьер-министр и академик Вацлав Ластовский, писатель Ян Гуща, Патриарх московский и всея Руси Тихон…

А теперь позвольте задать «риторический» вопрос: «Как вы думаете, именем хотя бы одного из них названа хотя бы одна улица в Дисне; сколько улиц вообще названы именами личностей, имеющих отношение к городу; чьими именами и зачем названы наши улицы???» Что вообще себе об этом думают властьимущие, на чьи «мельницы льют воду»?! …

«Нет денег на переименование?»… – но это нам уже говорили двадцать лет назад!

Известный русский путешественник П.П. Семенов-Тянь-Шанский в свое время назвал Дисну лучшим городом Виленской губернии. Однако, построенная в XIX веке железнодорожная ветка «Рига – Москва» прошла в тринадцати километрах севернее Дисны и вместе с ответвлением в сторону от города основных грузопотоков стали уходить из Дисны и жизненные силы.

XX век принес страшные наводнения 1931, 1956 годов, две мировые войны, оккупации, семь смен власти.

В 1944 году город лежал в руинах. Из 9500 жителей довоенной численности населения возвратились на прежние места всего от 400 до 800, по разным данным, человек.

Но уже в первые годы после войны заработала хлебопекарня, столярный цех, кузница, пилорама, цех по переработке плодов и овощей, колбасный цех, кирпичный завод, молокозавод, льноприемный пункт, десяток магазинов. В больнице открылись терапевтическое, хирургическое, родильное, детское отделения. Количество горожан непрерывно росло.

Однако в результате упразднения в 1961 году Дисненского района и города, как районного центра, перевод его в статус районного подчинения, Дисна стала приходить в упадок, в каком не была не одну сотню лет. Закрыли хлебопекарню, кулинарию, колбасный цех, цех по производству вина и лимонада, плодоовощной завод, КСМ и КБО. Сравняли с землей, как будто его и не было, кирпичный завод, который, было наладил выпуск кирпича высокого качества, который собирались экспортировать (люди стояли в очередях на его покупку)…

Под Верхнедвинском

Фото Ольга Витебская

Остановленный в 1990-х молокозавод пытались восстановить местные предприниматели, наладили производство конфет и сбыт их за рубежом, но им не позволили приватизировать предприятие, снова закрыли, оставили на разграбление оборудование и разворовывание крыши и стен под стройматериалы. Доведя объект до удручающего состояния, под предлогом борьбы за санитарию и экологию, спешно зарыли в землю, как и завод кирпичный. Причем, сделали это в качестве «подарка» ко Дню города – к 10 августа 2014 года.

С исчезновением рабочих мест из города стали уезжать люди, особенно молодежь. В настоящее время в Дисне проживает всего около 1700 жителей, из которых половина – пенсионеры. В Дисненской средней школе, с учетом охвата окружающих деревень, учится менее 200 учащихся. Этот факт как фактор преемственности поколений наилучшим образом указывает на истинное положение вещей и печальную перспективу великого Места, словно по иронии судьбы еще сохраняющего статус города. Если бы не ЛПДС (нефтеперекачивающая станция на окраине Дисны) – едва ли не последнее градообразующее предприятие – нетрудно представить, какой была бы сейчас участь «горожан»!

Самая же страшная трагично-непоправимая участь ждет у нас сегодня старинные одно-двухэтажные дома-памятники XIX века. Они сумели выстоять войны, пожары и наводнения, но вот в последние – «мирные» годы уже XXI столетия планомерно сносятся один за другим под предлогом «отсутствия средств на ремонт крыш»… И это в то время, как(!) все же не все жители города обеспечены жильем и, так или иначе, попытались бы восстановить их за свой счет. Но дома эти, опять же, не дают выкупать, теперь уже под предлогом отсутствия документации на их «остаточную стоимость»! Даже кирпич, после того как дома разрушат бульдозером, не дают забирать местной нищете – аккуратно закапывают в вырытые экскаватором ямы. На эти акты вандализма деньги почему-то всегда быстро находятся!!…

Мы считаем эти действия тройным преступлением: и против прошлого – в ущерб истории, и против настоящего – в ущерб бездомным, и против будущего – в ущерб туризму!!! На такие акции просто не могут налагаться ограничения срока давности, рано или поздно кому-то придется ответить за все… Может быть кто-то и не находит в них «состава преступления», пусть тогда потрудится хотя бы разъяснить народу – вдруг кто-то поверит!

Францисканский костел XVIII века, взорванный в Дисне еще в 1964 году стали отстраивать только сейчас, но, почему-то, на деньги даже не религиозной, а просто благотворительной организации…, нет не из России – из Германии! Вы удивитесь, если новое поколение назовет костел «Немецким костелом»?!

Непонятно куда исчезли из Дисны и бронзовые (или «под бронзу») скульптурные памятники, в том числе и погибшим солдатам, похороненным в братской могиле!… Вместо них возле Воскресенской церкви с чудотворной иконой Одигитрии Дисненской, с мощами святого великомученика Константина Жданова появилась… современная пушка. Говорят, появится еще и какой-то танк… Это что – акт устрашения? То ли, мол, еще будет!

Но ведь наши дома, наши святыни, наши последние, может быть, в стране мощеные улицы – гордость киностудии «Беларусьфильм», снявшей у нас свои незабываемые шедевры: «Черная береза», «Государственная граница», «Свидетель», «Водитель автобуса», «Несрочная весна», «Люди на болоте», «Затишье». Фильмы могли бы сниматься и сниматься, если бы не нелепое, мягко говоря, решение (стоит разобраться кого) закатать уникальные вековые мостовые и даже мощеную ратушную площадь современным асфальтом и бетоном. Причем там, где хорошая каменная основа – по три слоя, там где песок – ни одного. Не замощенные при царе улицы – и теперь в колдобинах, без покрытия…

Это – во благо населения?… Куда там, люди сразу сказали: «Органы отмывают деньги!»

Вот такая репутация у нас местной власти.

Как вы думаете, когда эти господа отомрут и наши потомки, встретив на пути их могилы, положат им цветы или, простите,.. только высморкаются на них?! А как при этом будут себя чувствовать прямые потомки погребенных проклятьями, презреньем и забвеньем!?

…Почему бы, например, местному бизнесмену Терешко Э.К. не возвести частокол и башни на прекрасно сохранившихся валах замкового острова, придав ему первозданный вид, превратив Дисну в туристическую Мекку? Куда там… если даже председатель райисполкома открыто, при массе свидетелей, может позволить себе заявление:

«Я и не собираюсь вкладывать деньги в этот умирающий город»!

Как будто деньги выделяемые государством на развитие всего, между прочим, района он должен выкладывать из своего кармана.

Вот так выполняется у нас Программа развития малых городов Беларуси, инициированная Лукашенко. И сколько раз уже заявлялось, что она «продолжение Программы возрождения белорусского села, поскольку в таких городах в большей степени сосредоточена переработка продукции, выращиваемой селом». Создание в малых городах предприятий (подобных тому же консервному заводу в Турове) – «это решение проблемы занятости местного населения». А у нас были и консервный, и молочный… и создавать было не надо!…

«Не содействие, а противодействие развитию» – не так ли называется такая политика? Проще говоря, это – прямая дискредитация Лукашенко и социально ориентированного государства!!

Но что ж, проходит время и все становится на свои места, все тайное становится явным, потомки каждому воздают по заслугам! И не важно, какую должность человек занимает сегодня (перед Богом, перед Вечностью – все равны!), важно, в какие ряды запишет Вас История: в ряды сил зла – разрушителей собственных городов, или в ряды сил Добра – спасителей и созидателей процветающей Беларуси! Истории будет совершенно все равно, жили Вы в эпоху войн или эпоху мировых экономических кризисов: чем сложнее задачи – тем почетнее Память! ИСТОРИЯ все беспристрастно запишет и, как бы ни хотели ее обмануть, – ничего не перепутает, ничего не забудет! И… может быть, Ваше имя станет рядом с именем Жигимонта Августа!!

…Надежда умирает последней. И наш многострадальный и терпеливый народ в теперь уже независимой свободной стране все же верит, что господа Кузнецовы, с американской ухмылкой на лице, «кующие не наше железо» – это все-таки – временное недоразумение в руководстве страны…

И так как …Магдебургское право у дисненцев никто еще не отнимал (или наша нынешняя демократия хуже средневековой?!), мы хотим выразить вотум недоверия руководству района и обратиться с просьбой к вышестоящей власти:

В связи с тем, что средства, выделяемые государством Миорскому району умышленно (проведите расследование!) тратятся практически только на нужды города Миоры, убедительно просим рассмотреть возможность передачи города Дисны, являющегося одним из центров, восстанавливаемого совместно со Швецией, туристического маршрута «Из варяг – в греки» в состав Полоцкого района, до границы которого всего 6 км.

Для привлечения всеобщего внимания к проблемам «умирающего» города провести провести один из предстоящих республиканских фестивалей (Дожинки, День печати) в Дисне.

Назвать улицы Дисны именами ее великих сыновей, к которым мы когда-то в благодарность присоединим и Ваше!

С уважением и надеждой – дети города Дисны.