Залужный очертил ключевой принцип победы над Россией
- 22.05.2026, 3:42
Современная война и ее инструментарий предоставляют возможность воевать с более ресурсно сильным врагом.
Адекватные боевые решения, быстрая адаптация и способность перехватывать инициативу являются ключевыми факторами, позволяющими не допустить реализации Россией ее политических целей путем войны.
Уверенность в этом выразил посол в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей колонке специально для NV.ua «Опыт Украины для будущей безопасности Европы. Иллюзии и жестокая реальность».
«Адекватные военные решения и избежание навязывания порядка ведения боевых действий более ресурсным противником, а также возможность адаптироваться быстрее и перехватывать инициативу в высокотехнологичной войне остаются единственным принципом недопущения реализации Россией своих политических целей через военные действия», — пишет Залужный.
Он подчеркнул, что современная война и ее инструментарий предоставляют возможность воевать с более ресурсно сильным врагом и побеждать. Однако, подчеркнул он, лишь до тех пор, пока противник не навяжет использование способов, достижимых только ему.
«Именно доступность, например человеческого ресурса, используется Россией как главный инструмент запугивания и бесперспективности борьбы с ней», — указал бывший главнокомандующий ВСУ.