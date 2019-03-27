Reuters: Россия перебросила кибервойска в Венесуэлу 11 27.03.2019, 8:08

3,302

Фото: twitter.com/FedericoBlackB

В числе их задач — слежка за противниками режима Мадуро.

В числе переброшенных в Венесуэлу российских военных есть специалисты по ведению боевых действий в киберпространстве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США (перевод – РБК).

Собеседник агентства раскрыл данные властей Соединенных Штатов о российском военном контингенте, который на двух самолетах был переброшен в Каракас 24 марта. По оценкам Вашингтона, в его состав входят специалисты сил специального назначения, киберспециалисты и специалисты из «смежных сфер». В Вашингтоне полагают, что в их задачи входит поддержка лояльных Николасу Мадуро сил в слежке и охране правительственной киберинфраструктуры.

Ранее дипломатический источник агентства Sputnik в Каракасе заявлял, что военные прибыли в Венесуэлу для «двусторонних консультаций», которые связаны с оборонными контрактами. Контракты в сфере военно-технического сотрудничество, из-за которых в Венесуэле потребовалось присутствие российских военспецов, были подписаны еще несколько лет назад. Об этом же со ссылкой на источник сообщало и «РИА Новости». Источник Associated Press в свою очередь рассказал, что российские военные приехали, чтобы обсудить техобслуживание оборудования, а также стратегию и тренировки.

В российском МИД, комментируя переброску российских военных в Венесуэлу, заявили, что основанием для их пребывания в латиноамериканской стране стало соглашение о военно-техническом сотрудничестве, подписанное еще в 2001 году.

Вашингтон после раскрытия данных о присутствии российских военных в Венесуэле обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Против российского военного присутствия выступила и Организация американских государств (ОАГ).

Информация о прибытии в Венесуэлу группы из примерно 100 российских военных во главе с генерал-майором Василием Тонкошкуровым появилась 24 марта. Фотографии и видео с российскими военными и самолетами Ту-154 и Ан-124 в аэропорту Каракаса были опубликованы пользователями Twitter. Самолеты совершили перелет в столицу Венесуэлы с российской военной базы в Сирии.