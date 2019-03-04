«Дело медиков»: Вынесли приговор главврачу Минской областной больницы 20 4.03.2019, 17:25

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Андрей Королько

Фото: minsk-okb.by

Андрея Королько взяли под стражу в зале суда.

39-летнего главврача Минской областной больницы Андрея Королько признали виновным по ч.2 ст. 430 (Получение взятки повторно либо в крупном размере) и взяли под стражу в зале суда, пишет tut.by. Его приговорили к четырем годам лишения свободы.

— Когда кого-то из врачей приговорили к условному сроку, мы верили, что и Андрея приговорят к ограничению свободы без направления. Надеялись до последнего, а потом узнаем: ему дали 4 года, — рассказывают жители Старых Дорог, откуда родом уже бывший главврач Минской областной больницы Андрей Королько.

Как узнали журналисты, приговор врачу вынесли еще 7 февраля. Дело рассматривал суд Московского района Минска, Андрея Королько признали виновным по ч.2 ст. 430 (Получение взятки повторно либо в крупном размере) и взяли под стражу в зале суда.

Напомним, 20 июня 2018 года главврача Минской областной больницы Андрея Королько сотрудники в штатском вывели из рабочего кабинета, посадили в автомобиль и увезли. 3 августа его отпустили из СИЗО на свободу, он лишился должности и устроился работать хирургом-травматологом в частный медицинский центр, где принимал пациентов вплоть до приговора.

— Он хороший специалист и к нему всегда была запись, а в феврале Андрей Королько просто не вышел на работу. Позже нам сообщили про приговор, — рассказали сотрудники частного медицинского центра.

39-летний Андрей Королько родом из деревни Буденичи Стародорожского района. Окончив медицинский университет с красным дипломом, приехал работать на родину. Начинал с должности хирурга-травматолога, затем возглавил Копыльскую районную больницу, а с 2013 года — Минскую областную.

— У Андрея трое несовершеннолетних детей, за него подписалось больше 2,5 тысячи человек. Его одногруппники объездили всю Беларусь, собирая подписи в защиту, некоторые приезжали из-за границы, чтобы подписаться под этим. Было много ходатайств с разных мест работы Андрея: Старые Дороги, Копыль, а также из Минской областной больницы, — говорят его земляки.

Суд Московского района Минска приговорил Андрея Королько к 4 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима. В Верховном суде не смогли оперативно прокомментировать приговор, попросили письменный запрос.