К кому белорусы ближе по ДНК? 1 5.03.2019, 23:25

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Один из инструментов платформы «MyHeritage» позволяет исследовать наиболее распространенные этносы в разных странах.

Международный генеалогический сервис «MyHeritage», который позволяет участникам создавать собственные семейные сайты, обмениваться фотографиями и видео, организовывать семейные праздники, создавать родовые деревья, искать предков и исследовать свою генетическую генеалогию, на днях обновил свой инструментарий, сообщает «Белсат».

В частности, один из инструментов платформы позволяет исследовать наиболее распространенные этносы в разных странах. На основании сведений, полученных в результате анализа ДНК пользователей сервиса, «MyHeritage» составляет карты, с помощью которых можно проследить, какие генетические этносы характерны для разных стран.

Конечно, журналисты не могли пройти мимо и решили сравнить генетические этносы в Беларуси и соседних странах. При этом следует отметить, что у одного человека могут присутствовать гены, свойственные для представителей сразу нескольких этносов.

По данным «MyHeritage», для 87,9% пользователей из Беларуси на генетическом уровне характерен балтский этнос, для 86,4% – восточноевропейский, на третьем месте – балканский (56,6%). В 6,6% пользователям из нашей страны присущи гены, характерные для евреев, 2,5% – скандинавов, 2% – ирландцев, шотландцев и валлийцев, по 1,5% – для северо- и западноевропейцев, финнов и выходцев из Центральной Азии , 1% – для жителей Западной Азии.

То есть, среднестатистический пользователь из Беларуси имеет одновременно балтийские и восточноевропейские наборы генов с большой долей вероятности примесью балканских.

Среди экзотических этносов можно назвать 1,3% центральноамериканских генов у жителей Польши, а также 1% монгольских и 0,2% эскимосских – у россиян.

Один из инструментов платформы позволяет исследовать наиболее распространенные этносы в разных странах

Так что, хотя основные этносы, характерные для Беларуси, свойственны для всех соседних стран, их процентная распространенность разная. И если по одним из них белорусам ближе литовцы и латыши, то по другим более близкими являются поляки и украинцы.