На месте массового расстрела евреев под Брестом находится предприятие 2 9.03.2019, 16:34

1,547

Фото: b-g.by

Очевидец событий рассказала о трагическом дне.

Станиславе Сидорук 90 лет. По словам женщины, недалеко от Козловичей во время войны немцы расстреляли две битком набитые машины евреев, которых привезли из города. По ее подсчетам, людей в каждом кузове было не меньше 40, а то и 50 человек. Среди них были и женщины, и дети. Бабе Стасе тогда было 13-14 лет, пишет «Брестская газета».

«Это было вэсной (скорее всего, 1942 года. – прим. авт.), бо дядька Антон Бойко орав свою дзялку, а я була на капанэрах з Васею Мартынюком, он ужэ умер. I бачыла. Но зара на туй нiбы могiлы стоiть макаронная фабрыка. Я йiздыла i дывылася, сын возыв. Точно: кончаюцця ровы, тыi зарослi, дэ мы шчавух рвалы. А тут такую яму вырылы, мусыть, бульшу, чым наша хата, тулько ны вэльмы глубоку. I двi машыны прывызлы людэй…», – рассказывает Станислава Васильевна.

По словам женщины, яма для тел была одна, и когда людей привезли на место расстрела, она была уже готова. Копали ее полицаи, человек 6. Над ямой ставили шеренгу людей, расстреливали, потом подводили следующих…

«А мы з тым Васiю лэглы на зэмлi, кажем, хоть бы до нас пуля нэ долэтiла. Iх раз-два – закопалы, на машыну сiлы i поiхалы», – вспоминает баба Стася.

Когда все закончилось, и она с Васей, и дядька Антон побежали смотреть на место расстрела.

«Ой, мiленькая моя, зэмля варушылась, була, як пух», – произносит Станислава Васильевна и ненадолго замолкает. Потом добавляет, что это не раз ей снилось.

На памяти это был единственный случай массового расстрела людей. Правда, видела она жертв других, единичных казней. Во время войны, будучи девчонкой, Стася носила из деревни в город рыбу, которую ловил ее отец, щавель. И навсегда в ее памяти остался образ красивой девушки, которую повесили в центре города, за то, что она, по слухам, была партизанкой.

На месте, где, как говорит баба Стася, находится могила с жертвами, сейчас расположено предприятие.

P. S. Сейчас в том здании, которое, по словам бабы Стаси, построили на еврейских костях, находится не макаронная фабрика, а предприятие по нарезке и упаковке готового сыра.

Как сообщал сайт Сharter97.org, Всемирный еврейский конгресс призывает остановить строительство на месте расстрела евреев в Бресте. На месте стройки были найдены останки 730 еврейских жертв.