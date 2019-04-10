Видеофакт: Серебренников вышел на поклон с артистами после спектакля 10.04.2019, 10:24

Кирилл Серебренников

Освободившись из-под домашнего ареста, режиссер приехал в московский театр «Гоголь-центр».

Российский режиссёр Кирилл Серебренников, освобожденный 8 апреля из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, накануне вечером приехал в московский театр "Гоголь-центр" и вышел на поклон с артистами после спектакля "Мертвые души", передает «Радио Свобода».

Московский городской суд 8 апреля изменил меру пресечения Серебренникову и другим обвиняемым по делу "Седьмой студии". Руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, генеральный директор компании Юрий Итин и бывший директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Софья Апфельбаум обвиняются в хищении 133 миллионов российских рублей, выделенных на театральный проект "Платформа". Дело главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой выделено в отдельное производство.

Все обвиняемые, кроме Масляевой, свою вину отрицают и считают уголовное дело сфабрикованным.

Находясь под домашним арестом, Кирилл Серебренников продолжал работать, закончив удостоившийся множества наград фильм "Лето" о молодом Викторе Цое, а также поставив оперу "Набукко", которую в марте показали в Гамбурге.