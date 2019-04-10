Посол Украины в Беларуси: У меня вызывают вопросы частые встречи кума Путина с Лукашенко 9 10.04.2019, 14:56

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Игорь Кизим

Фото: Вадим Замировский / tut.by

Игорь Кизим озадачен визитами пророссийского политика Медведчука в Минск.

Посла Украины в Беларуси Игоря Кизима удивляют частые встречи украинского политика, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука c Лукашенко, пишет tut.by.

— Меня тоже это удивляет и вызывает вопросы. Особенно, что он представляется как участник [подгруппы по гуманитарным вопросам] трехсторонней контактной группы [по урегулированию конфликта на Донбассе]. Хотя я в Минске уже года полтора не видел его на заседаниях группы. Может он, конечно, встречается с участниками группы. Но, по моему личному мнению, так представляться не совсем корректно, — сказал дипломат в комментарии.

Игорю Кизиму кажется, что в настоящее время Медведчук больше занимается внутренними политическими вопросами, чем Донбассом.

— Он возглавляет партию [«Оппозиционная платформа — За жизнь»], поддерживает кандидата в президенты Юрия Бойко. Но опять же я не представляю предмет разговоров, если Александр Григорьевич [Лукашенко] говорит, что [Петр] Порошенко выиграет выборы, — сказал Кизим. Стоит напомнить, что 22 марта Медведчук и Бойко побывали в Москве и вели переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Посол Украины в Беларуси также не исключил, что на встречах Медведчука с Лукашенко «могли обсуждаться вопросы бизнеса, тогда все понятно», но он «в эти дела не посвящен», поэтому не может комментировать.