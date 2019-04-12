После гибели 16-летнего спортсмена в Лиде возбудили дело 12.04.2019, 19:14

Фото: svaboda.org

Есть связь между смертью и конфликтом в училище.

По факту гибели 16-летнего спортсмена в лидском филиале Гродненского государственного училища олимпийского резерва возбудили уголовное дело. Подозреваемый — 18-летний житель Лиды, сообщает tut.by со ссылкой на СК. Предположительно, речь идет о парне, нанесшем в ходе конфликта удар Андрею Дороховичу, после которого тот умер.

Во время следствия подтвердилась связь между смертью Дороховича и физическим воздействием со стороны подозреваемого.18-летний парень пока не задерживался.

Напомним, учащийся 10-го класса отделения тяжелой атлетики Андрей Дорохович умер после тренировки 1 апреля. Знакомые подростка говорили, что незадолго до несчастного случая между умершим парнем и еще одним учащимся возник конфликт.

— Андрей был неконфликтным и спокойным человеком. Сам бы он первый никуда не полез. Что за разборка была, точно не знаю — знаю только, что ему «пробили фанеру» (удар в грудь. — Прим.) и он головой о батарею ударился, — говорил один из знакомых мальчика.