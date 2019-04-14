«Баста»: Правитель доиграется до того, что его предадут анафеме 5 14.04.2019, 15:33

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Фото: svaboda.org

А пока белорусы будут молиться за избавление страны от лукавого.

Белорусские власти продолжили снос крестов в Куропатах, пишет теоеграм-канад «Баста».

Тадеуш Кондрусевич, глава Католического костела в Беларуси:

«Еще раз обращаюсь к ответственным за снос крестов с призывом: остановите «крыжалом», чтобы путем диалога с обществом и религиозными организациями решить наболевшую проблему и строить в нашем Отечестве цивилизацию мира и согласия… Боже, защити Крест от унижения, так как в нем — спасение».

Сергей Лепин, пресс-секретарь Белорусской православной церкви:

«Я думал, что уже всё, но нет... Благоустройство Куропат продолжается. Снесли еще 60 крестов – на этот раз металлических – которые были установлены в 2017 году на деньги, собранные общественной дирекцией Народного мемориала «Куропаты» через краудфандинг.

Я не уполномочен делать какие-то обобщения и решать за всех, но, все же, если среди участников этого наведения порядков есть православные, то им, как мне кажется, стоит посоветоваться со своими духовниками на предмет нужно или не нужно каяться в таком вот проявлении чистолюбия».

Правитель доиграется до того, что его предадут анафеме. А пока белорусы будут молиться за избавление страны от лукавого.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

По призыву одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича в центре Минска состоялся молебен, в которой приняли участия около 1000 человек.

Призыв поддержал сопредседатель БХД Павел Северинец.

12 апреля власти снова снесли 50 крестов по периметру Куропат.

Партия «Народная Грамада», входящая в Белорусский Национальный Конгресс, призвала к новому молебну «Избавь нас от лукавого» 15 апреля в 18.00 возле администрации Лукашенко (Минск, улица Карла Маркса, 38).