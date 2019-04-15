Трамп собрал более $40 миллионов на свое переизбрание 15.04.2019, 10:36

Сборы штаба Трампа превысили бюджеты демократов.

Президент США Дональд Трамп за первый квартал 2019 года собрал более 30 миллионов долларов пожертвований на проведение своей предвыборной кампании.

Вместе с привлеченными ранее средствами размер бюджета избирательной кампании Трампа сейчас оценивается более чем в 40 миллионов долларов, сообщает CNN.

Средний взнос оценивается примерно в 34 доллара.

Сборы штаба Трампа превысили бюджеты демократов: сенатора от Вермонта Берни Сандерса (18,2 миллионов долларов) и сенатора от Калифорнии Камалы Харрис (12 миллионов долларов) Суммарно восемь потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии США собрали 65,8 миллионов долларов.

Трамп стал единственным президентом, который начал собирать деньги на переизбрание практически сразу после вступления в должность, в январе 2017 года. Именно тогда он подал документы на переизбрание, что позволило ему собирать средства в предвыборный фонд в течение всего времени своей работы.