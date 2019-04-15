«Снос крестов в Куропатах - оскорбление памяти белорусского народа» 15.04.2019, 17:41

Фото: tut.by

Власти отбеливают сталинских приспешников.

4 апреля власти уничтожили около 100 крестов, которые были установлены по периметру народного мемориала в Куропатах, а в субботу, 13 апреля, еще 50.

В обществе это вызвало шок, непонимание и взрыв негодования. Действия властей для витебской «Весны» оценил создатель и председатель гражданской инициативы «Хайсы» Ян Державцев. Он говорит, что уничтожение крестов в Куропатах, под которыми, по разным данным, лежит до 250 тысяч невинно убиенных граждан, является оскорблением памяти белорусского народа.

"Через снесение крестов уничтожается наша память, отбеливаются сталинские приспешники и палачи. Пренебречь памятью о жертвах сталинизма белорусский народ просто не имеет морального права, но именно этого добивается нынешняя власть. У людей, причастных к разрушению крестов, дьявол отнял разум, и они с этим согласились..."

Напомним, партия «Народная Грамада», входящая в Белорусский Национальный Конгресс, призвала к новому молебну «Избавь нас от лукавого» 15 апреля в 18.00 возле администрации Лукашенко (Минск, улица Карла Маркса, 38).

4 апреля власти снесли около 100 крестов по периметру Куропат.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

По призыву одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича в центре Минска 7 апреля состоялся молебен, в котором приняли участия около 1000 человек.

В субботу, 12 апреля, власти снова снесли 50 крестов по периметру Куропат.