Украинцы назвали главные ожидания от нового президента в первые 100 дней 2 16.04.2019, 19:16

Опрос проводился за неделю до второго тура выборов.

От президента Украины, избранного на выборах 2019, украинцы в первую очередь ожидают снижения коммунальных тарифов и борьбы с коррупцией. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает rbc.ua.

На вопрос "Что из перечисленного на карточке вы хотели бы, чтобы следующий президент сделал в свои первые 100 дней", ответы респондентов распределились следующим образом (не более трех ответов):

Снизить тарифы на коммунальные услуги - 39,1%;

Подать в парламент законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента - 35,5%;

Начать / ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений - 32,4%;

Начать переговоры с Россией - 23,3%;

Снизить зарплату топ-чиновникам - 18,4%;

Начать переговоры с ЕС и США в отношении Донбасса и Крыма - 16,4%;

Ускорить расследование преступлений против Майдана - 9,4%;

Инициировать изменение системы парламентских выборов - отмена мажоритарных выборов и переход к пропорциональной системе с открытыми списками - 8%;

Выставить на продажу помещения, машины и другие активы Государственного управления делами, которое занимается обеспечением президента - 5,5%;

Инициировать перезапуск антикоррупционных органов (НАБУ, САП) - 5,2%;

Арестовать российские активы в Украине - 4,6%;

Внести в парламент законопроект о референдумах в Украине - 4,2%;

Начать переговоры о вступлении в ЕС - 3,3%

Начать переговоры о вступлении в НАТО - 2,8%

Киевский международный институт социологии провел опрос с 9 по 14 апреля 2019 года среди 2004 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Отметим, данные опроса КМИС, проведенного с 9 по 14 апреля 2019 года, показывают, что в втором туре выборов 2019 за Владимира Зеленского планируют проголосовать 48,4% респондентов, за действующего президента Петра Порошенко - 17,0%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", во втором туре выборов 2019 в Украине избиратели Владимира Зеленского прежде всего демонстрируют свой протест против ситуации, сложившейся в стране.