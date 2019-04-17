Ярослав Качиньский: Основным экономическим ориентиром для Польши является Германия 4 17.04.2019, 20:30

Ярослав Качиньский

Фото: dziennik polski

Глава «ПиС» призвал оппозицию подписать декларацию об отказе от введения евро, пока Польша не достигнет экономического уровня Германии.

Глава правящей в Польше партии Ярослав Качиньский сообщил, что направил руководителям «Европейской коалиции» и партии «Кукиз 15» предложение присоединиться к политической декларации о «финансовых интересах государства и граждан», передает «Радио Польша».

По словам председателя «Права и справедливости», он уже подписал вышеуказанную декларацию, пояснив, что она содержит гарантии того, что Польша не примет единую европейскую валюту, пока не достигнет экономического уровня стран, расположенных за западной границей Польши.

«Основным ориентиром является Германия», - добавил Ярослав Качиньский, выразив надежду, что лидеры оппозиции продемонстрируют политическую зрелость и позаботятся об интересах польского государства.

«В данном случае речь идет об очевидном общем интересе нашей страны и наших граждан. Этот интерес очевиден с той точки зрения, что злотый защищает нас от экономических потрясений и обеспечивает более быстрое развитие. Как известно, еврозона в настоящее время переживает период стагнации. Злотый также защищает уже достигнутый нами уровень жизни, а также делает возможным его дальнейшее повышение путем как экономического развития, так и соответствующей политики государства», - подчеркнул глава правящей партии.

Ярослав Качиньский также выразил надежду, что декларации о «финансовых интересах государства и граждан» создаст общую почву для размышлений о будущем Польши и ее развитии. Глава партии «Кукиз 15» Павел Кукиз уже заявил о готовности подписать вышеуказанную декларацию.