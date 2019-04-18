Что не так с визитом Лукашенко в Турцию 19 18.04.2019, 7:58

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ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ

Замах был большим, но…

Политолог Валерий Карбалевич в колонке на «Радыё Свабода» назвал визит Лукашенко в Турцию «в определенном смысле странным».

– Визит был не рабочим, а официальным. Что предполагает целый ряд встреч и мероприятий. Посол Беларуси в Турции Андрей Савиных накануне визита Лукашенко назвал его «системообразующим», отметив, что он будет «определять двусторонние отношения на многие годы вперед».

Накануне визита в интервью турецкому информационному агентству «Анадолу» Лукашенко заявил, что хочет, чтобы через 3-5 лет с Турцией были «такие же теплые и дружеские отношения, как, например, у нас сегодня с Российской Федерацией».

Замах был большим. Однако визит оказался коротким.

16 апреля Лукашенко прилетел в Анкару в 11:46, а вылетел обратно в 20:04. Такая скорострельность как-то не дотягивает до рассказов о «системообразовании» и «абсолютном приоритете».

Можно даже высказать гипотезу, что что-то пошло не так.

Лукашенко не посетил белорусско-турецкий бизнес-форум, который в этот день там проходил.

И вообще, если правитель прилетает только на несколько часов, то зачем заселяться в отель?

Все это наводит на мысль, что программа визита по каким-то причинам на ходу была сокращена. Подписанные документы были явно не «президентского» уровня.