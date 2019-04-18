«Минсктранс» рассказал, на сколько должен подорожать проезд для белорусов 31 18.04.2019, 8:05

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Чиновники хотят поднять стоимость талончика до «европейского уровня».

В «Минсктрансе» рассказали, сколько должен стоить талон, чтобы общественный транспорт в столице окупался, сообщает tut.by.

— Это не секрет: в ближайших странах, например в Балтии, проезд стоит 1−1,2 евро. Даже в России лет пять назад проезд стоил примерно 1 доллар. Сегодня примерно такая же стоимость талона должна быть и у нас, чтобы транспорт окупался, — рассказал заместитель гендиректора «Минсктранса» Виктор Тозик.

Сегодня пассажиры в Минске оплачивают от 40 до 50% от себестоимости проезда, в зависимости от вида транспорта, сообщил первый заместитель генерального директора «Минсктранса» Олег Дзюбенко.

В последний раз стоимость проезда в городском и пригородном общественном в Беларуси транспорте повышали в ноябре 2018 года. Однако цена талончика в Минске тогда так и не выросла. Новый глава Минска Анатолий Сивак говорил, что нужно изучить обоснованность такого шага. Сейчас уже апрель 2019, а проезд в Минске до сих пор не дорожал.

— Будет ли проезд дорожать — зависит не от нас, мы свои предложения подавали еще осенью. Наверное, в ближайшее время не планируется, — добавил Виктор Тозик.