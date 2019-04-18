Матеуш Моравецкий: Покупать российский газ - это как платить за оружие президента Путина 4 18.04.2019, 10:44

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Матеуш Моравецкий

Фото: Getty Images

Премьер-министр Польши подчеркнул важность покупки американского сжиженного газа.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приравнял покупку российского газа к покупке оружия у президента РФ Владимира Путина.

Об этом он сказал в интервью Fox News во время визита в Вашингтон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Моравецкий заявил, что Польша не согласна с Германией, когда речь идет о "Северном потоке-2".

"Германия хочет покупать российский газ через "Северный поток-2", а платить за российский газ - это как платить за оружие президента Путина", - сказал польский премьер.

При этом он подчеркнул важность закупки Польшей американского сжиженного газа и долгосрочных контрактов, которые уже заключены в этой сфере.