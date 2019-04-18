Сергей Петрухин: Я продолжу делать то, что делаю

Сергей Петрухин: Я продолжу делать то, что делаю2
- 18.04.2019, 12:33
Блогер продолжит свою деятельность по разоблачению беспредела властей.
Сегодня утром суд Ленинского района Бреста вынес приговор по уголовному делу против известного брестского блогера, лауреата Национальной премии в области защиты прав человека за 2018 год в двух номинациях Сергея Петрухина. По приговору блогер обязан выплатить 8631 долларов в течение месяца.
Сайт Charter97.org связался с Сергеем Петрухиным и узнал подробности:
- На моем примере власть хочет показать людям, что все мы находимся у нее под колпаком. С любым из нас могут сделать все, что угодно: дать штраф, посадить по приговору. Меняется только техника состава преступления.
Если они это делают с людьми публичными, о которых пишут СМИ, то что говорить про простых людей. Их власти могут уничтожить и об этом никто не будет знать.
Мой суд был политически мотивированным, закрытым. Явку на него обеспечивали сотрудники Ленинского РОВД. Правозащитников выгнали.
Считаю, что это такой сигнал милиционерам: «Вот, смотрите ребята, мы вас официально поддержали. Делайте все, что хотите. Мы вас защитим в судах, прокуратурах. Все нормально. Мы с вами».
- В таком случае, что вы намерены делать дальше?
- Обжаловать приговор.
- А потом?
- Я продолжу делать то, что делаю. Буду и дальше освещать случаи беспредела милиции и властей.
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