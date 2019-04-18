Михаил Пастухов: Все говорит о деградации власти в Беларуси 1 18.04.2019, 14:21

Михаил Пастухов

Чиновники готовы унижаться до «потери пульса».

В суде Центрального района Минска 17 апреля начался процесс над экс-заместителем председателя Мингорисполкома и начальником главного управления потребительского рынка Андреем Доморацким. Ему предъявлены обвинения в получении взятки, превышении служебных полномочий и хищении, пишет zautra.by.

А желающих стать чиновниками меньше не становится

Бывший министр труда Александр Соснов не исключает, что волна судебных процессов вызвана попыткой Александра Лукашенко поднять свой рейтинг.

— Но ведь он сажает людей на все эти должности и должен отвечать за то, что эти люди оказались плохо проверенными. Однозначно можно сказать только то, что он хочет усидеть у власти. Какой ценой и как – это уже другой вопрос, — считает собеседник.

Лукашенко, находящийся у власти уже 25 лет, пришел к ней в 1994 году именно на волне борьбы с коррупцией. С тех пор едва ли не ежедневно возбуждаются дела в отношении чиновников самого разного уровня именно по коррупционным статьям. Не вредит ли это самой власти? По мнению бывшего министра, для тех, у кого на уме только «чарка и шкварка», это особой роли не играет.

— Закончится ли кадровый резерв, если посадки будут продолжаться с такой скоростью? За 25 лет он не закончился, это может длиться бесконечно, что мы сейчас и наблюдаем, — отмечает Александр Соснов.

В то же время, добавляет он, желающих стать чиновниками меньше не станет.

— Есть немало людей, готовых терпеть унижения лишь бы получать кусок побольше, чтобы хватало на хлеб не только с маслом, но и с икрой. Они считают, что могут унизиться до потери пульса, — отмечает Александр Соснов.

«Это говорит о деградации власти»

Судья Конституционного суда Беларуси первого созыва Михаил Пастухов делает несколько выводов. Во-первых, о том, что коррупция в нашей стране не только не преодолена, но и «расцвела пышным цветом». Во-вторых, власть такими судами играет в свою игру, находя виновных в собственных провалах и недоработках.

— И это говорит о деградации самой власти. Жесточайшее законодательство по борьбе с коррупцией не срабатывает, а спецслужбы, с другой стороны, все больше берут контроль над обществом, выявляя все новых и новых «врагов». Власть не справляется с обещаниями, которые давала раньше, коррупция захлестнула страну, такого числа коррупционных дел раньше не было, — отмечает доктор юридических наук.

Необходимы реформы, чтобы очищать госаппарат от действительно продажных людей. Нужно создать антикоррупционные суды, чтобы разбирательства велись публично и гласно, считает эксперт.

— Нужны новые процедуры, новые люди, которые могли бы избавить власть от этой коррозии, — убежден Михаил Пастухов.

Но, добавляет он, в стране уже наблюдается кадровый голод. Лукашенко, с одной стороны, сначала освобождает высоких чиновников с их должностей, как того же бывшего вице-премьера Михаила Русого, и тут же назначает их на другие ответственные посты.

— Резерв кадров ограничен. Как показывает практика, новые кадры ничуть не лучше тех, которых «садят», эта система уже доказала свою несостоятельность. Нужно приглашать новых людей, не зараженных коррупцией, — полагает юрист.