У Лукашенко – раздвоение личности? 1 20.04.2019, 9:24

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Фото: AFP

Что наговорил диктатор в ежегодном «послании к народу».

Послание диктатора к народу и «национальному собранию» началось вчера в 10:30. Тянулось 2 часа. Потом были вопросы из зала. Лукашенко часто говорил банальности обо всем и ни о чем. Бранил госслужащих и чиновников, те вставали, как мальчики и девочки до битья, наклоняли головы. Наговорил руководитель много. Но были и моменты, которые вызвали шквал возмущения. Особенно, когда правитель отрывался от написанного на бумаге, сообщает «Белсат».

Обозреватель «Радыё Свабода» Виталий Цыганков обращает внимание на языковой вопрос, которое поднял правитель – как он ездит по дороге и возмущается надписью на родном языке «хуткасны рэжым», которой не понимают россияне. Лукашенко попросил «вернут нормальное название». Виталий Цыганков у себя на ФБ пишет:

«Я знаю этого персонажа 30 лет, но даже я был удивлен и впечатлен, насколько все запущено, какая картина Беларуси царит в его голове, когда он отрывается от текста и выдает нам свое настоящее ». В этой голове белорусский язык - это что-то непонятное для большинства, что-то как иностранное, в отличие от «нормы» - русского языка».

Еще один вопрос, который беспокоит общественность, - крестолом в Куропатах.

«Наша гражданское общество должно само шевелиться, а не только плакаться, что где-то кресты снесли, нет большей у вас проблемы! Вы разберитесь, кто эти кресты ставил и кто им позволял. Ладно, это отдельный разговор», - сказал правитель.

А вот христианский демократ Максим Гацак добавляет на ФБ:

«Износ крестов - норма, белорусскоязычные билборды - зло, а церковь нужно реформировать. Вкратце о выступлении Лукашенко в «парламенте».

Гацак добавляет: «Какая страна, такие и президентские дебаты. Жэстачайшэ». Журналист Алесь Пилецкий замечает, что после такого послания «хоть ты за картой поляка иди». А вот анархист Вячеслв Косинеров высказывается достаточно остро. И не может понять, почему «якобы прогрессивная часть общества каждый раз смотрит в рот диктатуре, пытаясь осмыслить каждое слово». И спрашивает:

«Неужели за 25 лет не наслушались? Или кто-то надеется, что сейчас выдаст: «Я устал, ухожу, следующий президент на ваш выбор?» А если нет, то это извращение какое-то, слушать раз за разом маразм и с увлечением обсуждать слова, которые других людей, достойных, вытолкнули бы на уличный протест».

Политолог Александр Класковский:

«То, что он называет «жэстачайший спрос», или более культурно, как сегодня прозвучало, «диктатура технологий» - это не срабатывает. Он сам признал, что советская система развалилась, и до нищеты, как он сказал, довели большую империю. Так если эти административные методы не работали уже тогда, в 80-е годы, и в итоге развалился Советский Союз, то теперь, в 21 веке, это тем более не сработает. А сегодня реформы нужны нам позарез, так как - для меня это очень показательно - Лукашенко никак не ответил на вопрос, что мы будем делать в ситуации, когда Москва взяла за горло, требует продвинутой интеграции, а иначе не дадим, мол, субсидий».