Дебаты навеяли 1 20.04.2019, 16:04

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Игорь Эйдман

Украинская демократия - веселая и шумная, живая и настоящая.

Российский социолог и политолог Игорь Эйдман прокомментировал в «Фейсбуке» вчерашние дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенкo и Владимира Зеленского на НСК «Олимпийский»:

- Украинская демократия - веселая и шумная, живая и настоящая, как молодое игристое вино. Политика в России - Кащей Бессмертный на одиноком троне посреди голого выжженного поля, вокруг него «мертвые с косами стоят... и тишина».