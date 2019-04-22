«Народ решил, что нужны перемены» 22.04.2019, 8:51

Эрнст Райхель

Посол Германии Эрнст Райхель высказался о выборах в Украине.

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель (Ernst Reichel) назвал прошедшие в Украине выборы свободным решением украинского народа.

Об этом он сообщил в интервью DW.

"Самое важное - это были свободные выборы, а украинский народ смог решить, кто станет его президентом. Народ решил, что нужны перемены", - заявил он в ночь на понедельник, 22 апреля.

"Предвыборная гонка была жесткой и не всегда корректной, но это был открытый спор с сопоставимыми возможностями со всех сторон", - добавил Райхель.

Напомним, 21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента, в котором одержал победу шоумен Владимир Зеленский.