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«Народ решил, что нужны перемены»

  • 22.04.2019, 8:51
Эрнст Райхель

Посол Германии Эрнст Райхель высказался о выборах в Украине.

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель (Ernst Reichel) назвал прошедшие в Украине выборы свободным решением украинского народа.

Об этом он сообщил в интервью DW.

"Самое важное - это были свободные выборы, а украинский народ смог решить, кто станет его президентом. Народ решил, что нужны перемены", - заявил он в ночь на понедельник, 22 апреля.

"Предвыборная гонка была жесткой и не всегда корректной, но это был открытый спор с сопоставимыми возможностями со всех сторон", - добавил Райхель.

Напомним, 21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента, в котором одержал победу шоумен Владимир Зеленский.


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