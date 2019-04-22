«Народ решил, что нужны перемены»
- 22.04.2019, 8:51
Посол Германии Эрнст Райхель высказался о выборах в Украине.
Посол Германии в Украине Эрнст Райхель (Ernst Reichel) назвал прошедшие в Украине выборы свободным решением украинского народа.
Об этом он сообщил в интервью DW.
"Самое важное - это были свободные выборы, а украинский народ смог решить, кто станет его президентом. Народ решил, что нужны перемены", - заявил он в ночь на понедельник, 22 апреля.
"Предвыборная гонка была жесткой и не всегда корректной, но это был открытый спор с сопоставимыми возможностями со всех сторон", - добавил Райхель.
Напомним, 21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента, в котором одержал победу шоумен Владимир Зеленский.