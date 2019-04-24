Нефтяное пятно на «Дружбе» 1 Ирина Халип

24.04.2019, 16:54

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Ирина Халип

Белорусские НПЗ оказались под угрозой.

Вечером 19 апреля концерн «Белнефтехим» потребовал официальной встречи с представителями российской «Транснефти» по поводу резкого ухудшения качества нефти Urals, поступающей по нефтепроводу «Дружба» в последние дни. По словам пресс-секретаря «Белнефтехима» Марины Костюченко, хлорорганические соединения в поступающей из России нефти в десятки раз превышают предельные значения по стандарту. Отбор образцов нефти и оформление качества паспорта проходили в присутствии представителя «Транснефти».

Переработка нефти такого качества, заявила Костюченко, может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ. В выходные «Белнефтехим» подсчитывал уровень возможных потерь от ухудшения качества нефти, а два белорусских нефтеперерабатывающих завода — в Мозыре и Новополоцке — на 50% сократили переработку нефти и заявили об угрозе повреждения оборудования.

Повышенное содержание хлорорганических соединений, объясняли специалисты новополоцкого «Нафтана», усилит коррозию оборудования. Первыми пострадают установки первичной переработки нефти, которые принимают экспортное сырье, а также установки гидроочистки, каталитического риформинга, изомеризации бензиновых фракций. Кроме того, хлорорганика в количествах, многократно превышающих допустимые, вызовет необратимую дезактивацию в каталитических системах, что приведет к остановке и длительному простою НПЗ.

Все это объясняли на выездном заседании правительственного оперативного штаба. Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко сказал, что представители «Транснефти» подписали двусторонний акт и признали, что источник загрязнения нефти нашелся на участке Самара — Унеча. В ближайшее время «Белнефтехим» и «Транснефть» должны обсудить технические и компенсационные вопросы. Во вторник представители «Белнефтехима» и обоих нефтеперерабатывающих заводов вылетели в Москву.

А в понедельник на сайте мозырского НПЗ появилась информация, что дорогостоящее оборудование вышло из строя из-за некачественной российской нефти: «Плохое качество перерабатываемого сырья сказалось на работе оборудования. Так, 20.04.2019 на установке ЛК-6У №2 секции С-100 выявлены пропуски теплообменных трубок воздушного холодильника ХК-105, состоящего из шести секций. Ремонтно-механическое производство предприятия произвело демонтаж указанного оборудования и приступило к ремонту. Предварительное комиссионное обследование с участием представителей концерна «Белнефтехим», ГНУ «ФТИ НАН Беларуси», Белорусской торгово-промышленной палаты, Мозырского отдела ГОУ Госпромнадзора и ОАО «Мозырский НПЗ» установило признаки коррозионного разрушения теплообменных трубок». Дальше пресс-служба завода заверяла, что, несмотря на ущерб, предприятие по-прежнему выпускает высококачественную продукцию, соответствующую международным стандартам.

Утром 23 апреля заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб заявил, что Беларусь приостановила поставки светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину: во время посевной нужно обеспечивать собственные нужды. Ровно через полтора часа зампред «Белнефтехима» Игорь Сизов заявил, что загрязненная нефть, прокачанная по белорусской территории транзитом, уже начала поступать в страны Евросоюза и Украину.

А главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго — что экспорт некачественной нефти продолжается по всем направлениям и что белорусам никто предъявлять никаких претензий не будет: все зарубежные партнеры предупреждены, и разбираться импортеры будут непосредственно с поставщиком — «Транснефтью». Так что Беларусь — не единственное государство, которое сейчас подсчитывает убытки и определяет порядок цифр будущей компенсации.

А еще Андрей Вериго опроверг слова представителя «Транснефти» о том, что ситуация будет исправлена в течение двух-трех дней. Он объяснил, что если источник загрязнения находится в Самаре, то оттуда до белорусской границы почти полторы тысячи километров, а скорость нефтяного потока в трубопроводе — 6–7 километров в час. А это значит, что потребуется минимум 8–10 дней, чтобы произошло замещение некачественной нефти.

И еще непонятно, что теперь будет с объемами загрязненной нефти, поступившей в Беларусь и продолжающей поступать в Европу. В Беларуси накопилось больше 700 тысяч тонн «хлорорганической» нефти. Что делать с сырьем — еще один вопрос, который будут обсуждать на встрече руководители «Белнефтехима» и «Транснефти».

Вся эта история с политикой и двусторонними отношениями России и Беларуси уж никак не связана. Но это пока. Вряд ли кого-нибудь удивит, если вдруг цифра потерь Беларуси за некачественную нефть совпадет с той, что называло здешнее правительство в качестве компенсации за российский налоговый маневр.

Ирина Халип, «Новая газета»