Куда пропал Глеб? 1 Александр Ивулин, «Трибуна»

24.04.2019, 19:34

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Александр Глеб

Фото: fcbate.by

Что случилось с самым именитым футболистом страны?

В межсезонье многие пытались предугадать будущее Александра Глеба. 37-летний полузащитник долго решал, ставить ли ему точку в игровой карьере. Возможных сценариев хватало. По первому Глеб реально вешал бутсы на гвоздь и записывался на тренерские курсы. По второму мог попылить сезончик в какой-нибудь экзотической стране: в его услугах всерьез был заинтересован один из клубов Индонезии.

Но самый статусный белорусский футболист, который не так давно стал отцом, не захотел уезжать далеко от дома. Тем более зимой ходили разговоры о его переходе на работу в АБФФ (недавно Глеб заявил, что не против через четыре года возглавить Дом футбола). В итоге Александр не стал кардинально менять жизнь и пролонгировал контракт с БАТЭ. Заодно исполнил свою главную мечту последних лет – вышел на поле «Эмирейтс» в матче против «Арсенала».

Фото: fcbate.by

Затем ветеран поучаствовал в суперкубковой встрече против брестского «Динамо» и кубковом четвертьфинале с «Ислочью». В обоих матчах Глеб выходил на замену из-за того, что ему не рекомендуется играть на «синтетике». Футболист, которого Алексей Бага хвалил за профессионализм в межсезонке, потихонечку вкатывался в сезон.

Но после мартовских матчей сборной Глеб резко перестал играть в БАТЭ

Фото: fcbate.by

Ближе в концу марта Глеб, готовящийся второй раз стать отцом, объявил, что нынешний сезон точно станет последним в его карьере. Через пару дней после заявления он сыграл за национальную команду против Северной Ирландии и… пропал. Александр уже месяц не попадает в заявку БАТЭ на матчи чемпионата. Главный тренер борисовчан Алексей Бага объясняет это простудами.

– Глеб приехал из сборной с простудой, поэтому пару дней не тренировался, – так 30 марта специалист объяснил отсутствие футболиста в заявке во встречу с «Дняпро».

Казалось бы, пару дней не тренировался – звучит не так уж фатально, но Александр оказался вне игры на матчах с «Энергетиком-БГУ» (наблюдал за поединком с трибун) и брестским «Динамо». 14 апреля на пресс-конференции после поражения от брестчан Бага снова сказал, что Глеб простудился. Эта же причина, по словам тренера, помешала хавбеку через неделю отправиться в Мозырь на игру против «Славии»:

– Он после болезни потренировался только пару дней, еще не полностью готов. А те ребята, которые приехали в Мозырь, тренируются регулярно и находятся в хорошем игровом тонусе.

Неужели у Александра такой слабый иммунитет?

После матча с Северной Ирландией – если помните, тогда футболист еще очень эмоционально отреагировал на свою замену во втором тайме – Глеб во всех смыслах чувствовал себя не очень хорошо.

По словам главного тренера «националки» Игоря Криушенко, полузащитник на самом деле подхватил тогда простуду:

– В Северной Ирландии нам не очень повезло с погодой: было холодно, дул сильный ветер. За два дня до игры Саша почувствовал себя не очень хорошо. Тогда доктора провели все необходимые процедуры. После предыгровой тренировки пообщались с Сашей, он сказал, что готов играть, – рассказывает специалист. – О нынешнем состоянии Глеба лучше спросить у главного тренера БАТЭ, он даст информацию. Конечно, не радует, что сейчас Глеб находится без игровой практики. Хочется пожелать Саше здоровья. Все мы знаем, как быстро при желании он способен набрать форму.

Сразу после матча БАТЭ с «Дняпро» Глеб приступил к работе в общей группе и, по словам одноклубников, находился в прекрасном расположении духа. 1 апреля на официальном сайте клуба появилась эта фотография с первой тренировки недельного цикла перед игрой против «Энергетика-БГУ».

Фото: fcbate.by

Но почему-то Александр оказался вне заявки на игру против «Энергетика-БГУ». Встречу на «синтетике» Минска Глеб смотрел с трибун. И, кажется, в момент, когда его выцепили телевизионщики, был не очень доволен происходящим на искусственном газоне.

Фото: fcbate.by

По словам партнеров, Глеб должен был выйти на поле в матче против брестского «Динамо». В недельном цикле хавбек наигрывался в стартовом составе. За три дня до встречи участвовал в открытой тренировке, но перед самой игрой у Глеба разболелось горло и поднялась температура. Снова пришлось отправиться на больничный.

Фото: fcbate.by

Хавбек вышел на работу, когда до выезда в Мозырь оставалось несколько дней. Но на матч со «Славией» ветеран, который еще семь лет назад признавался в нелюбви к поездкам в этот город, ожидаемо не отправился. Субботняя заявка «желто-синих» заполнилась другими исполнителями, а уже в понедельник Глеб начал готовиться к матчу с «Минском».

Фото: fcbate.by

Сейчас Глеб нужен БАТЭ?

Фото: fcbate.by

В последние годы ветеран приносил БАТЭ достаточно пользы в центре поля: регулировал темп атак, лез в обводку и выдавал обостряющие передачи. При этом Глеб практически не набирал баллов по системе «гол+пас». Например, в сезоне-2018 он отличился лишь одним голом (в ворота ПСВ), а двумя годами ранее в его активе было всего три результативных передачи за год. Еще один недостаток креативного полузащитника образца последних сезонов – неэффективная игра в отборе. Глеб практически не участвуют в единоборствах, что облегчает соперникам проход центра поля.

В прошлом сезоне Александр поучаствовал в 15 матчах чемпионата, где проводил в среднем по 36 минут. На внутренней арене и Олег Дулуб, и Алексей Бага чаще использовали тройку Драгун-Бага-Иванич. Но нужно держать в уме, что в БАТЭ время Глеба обычно настает ближе к еврокубкам. К этому поре креативный полузащитник набирает кондиции и показывает свои лучшие качества. Например, в прошлом году он выходил в старте в двух поединках против «Челси» и домашней встрече с «Види» в группе Лиги Европы. Во всех играх Глеб был одним из лучших в составе «желто-синих».

Пока же в нынешнем чемпионате борисовчане делают результат без помощи Александра. Правда, во всех играх «желто-синим» в центре поля не хватало футболиста, способного сделать тонкую обостряющую передачу: ни Драгун, ни Бага, ни Симович не обладают таким навыком. Поэтому на старте сезона игра БАТЭ больше заточена на активность Стасевича и Скавыша на флангах, которые делают много прострелов и забросов в штрафную.

Александр Ивулин, «Трибуна»