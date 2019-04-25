Команда Зеленского: Приоритет номер один – это перезапуск антикоррупционной инфраструктуры 2 25.04.2019, 14:51

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Подробности борьбы с коррупций озвучил входящий в штаб нового президента экс-министр финансов Украины.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура должны продемонстрировать результат работы, а если этого не произойдет, их нужно перезапустить. Об этом заявил член команды кандидата в президенты, основателя и художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк на мероприятии Европейской бизнес ассоциации в Киеве 25 апреля, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

"Приоритет номер один – это перезапуск антикоррупционной инфраструктуры. Я участвовал в запуске ее, но последние два года она просто парализована... Понятно, что нужно перезапускать агентство по борьбе с коррупцией (Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции. – ред.). В его текущем состоянии – оно что есть, что его нет, зто орган для политических преследований", – сказал Данилюк.

Он также заявил, что НАБУ и САП нужно дать ограниченное время, чтобы они показали результат.

"Если нет – перезапуск Антикоррупционной прокуратуры.... Сейчас НАБУ с САП не работает", – заявил он.

Кабинет Министров создал Национальное агентство по предотвращению коррупции в марте 2015 года. Запуск НАПК являлся одним из условий получения Украиной безвизового режима с ЕС. Агентство среди прочего занимается анализом электронных деклараций о доходах государственных служащих. Сейчас его возглавляет Александр Мангул.

Национальное антикоррупционное бюро было создано в Украине 16 апреля 2015 года. В тот же день его возглавил юрист Артем Сытник.

Специализированная антикоррупционная прокуратура была учреждена в сентябре 2015 года. Ведомство выполняет следующие функции: надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования, которое осуществляется Национальным антикоррупционным бюро, поддержка государственного обвинения в соответствующих производствах и представление интересов граждан или государства в суде в случаях, связанных с коррупционными правонарушениями. САП возглавляет Назар Холодницкий.