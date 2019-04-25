Мэй хочет принять соглашение о Brexit до июля 25.04.2019, 15:09

Сроки зависят от обсуждений с Лейбористской партией.

В британском правительстве хотят одобрения трижды отклоненного соглашения о Brexit до начала работы нового Европарламента в июле.

Об этом заявил фактический заместитель британского премьера Дэвид Лидингтон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Лидингтон не смог назвать точных сроков, когда соглашение о Brexit будет возвращено в парламент, однако, по его словам, этот вопрос нельзя откладывать.

Он отметил, что сроки зависят от обсуждений с Лейбористской партией.

Отвечая на вопрос, будет ли соглашение возвращено в парламент до выборов в Европарламент, Лидингтон сказал, что правительство хочет вынести его на рассмотрение как можно скорее.

Напомним, лидеры ЕС на внеочередном саммите 10 апреля согласились предоставить Британии "гибкую" отсрочку ее выхода из блока до 31 октября 2019 года.

Лидеры ЕС также решили, что если Великобритания не одобрит соглашение до 22 мая и откажется от участия в выборах в Европарламент, ее членство в блоке прекратится 31 мая.