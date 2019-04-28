Белорусский боец UFC Орловский уступил во Флориде в спорном поединке бразильцу 28.04.2019, 21:27

Многие считают спорным решение судей.

В ночь с субботы на воскресенье в Форт-Лодердейле, штат Флорида, завершился турнир по смешанным единоборствам UFC "Fight Night 150" (UFC on ESPN+ 8), сообщает «Прессбол».

Белорусский боец UFC Андрей Орловский выступал против бразильского спортсмена Аугусто Сакаи. В первых двух раундах Орловский двигался лучше двигался. Он умело использовал пространство октагона, чтобы уходить от атак Сакаи.

Но в третьей пятиминутке белорус устал, стал часто застаиваться перед Сакаи и пропускать опасные удары. Бойцы все чаще входили в размены, где более точным раз за разом оказывался бразилец.

В итоге неоднозначную победу раздельным решением судей праздновал Аугусто Сакаи (29:28, 28:29, 29:28).