закрыть
28 апреля 2019, воскресенье, 22:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Белорусский боец UFC Орловский уступил во Флориде в спорном поединке бразильцу

  • 28.04.2019, 21:27

Многие считают спорным решение судей.

В ночь с субботы на воскресенье в Форт-Лодердейле, штат Флорида, завершился турнир по смешанным единоборствам UFC "Fight Night 150" (UFC on ESPN+ 8), сообщает «Прессбол».

Белорусский боец UFC Андрей Орловский выступал против бразильского спортсмена Аугусто Сакаи. В первых двух раундах Орловский двигался лучше двигался. Он умело использовал пространство октагона, чтобы уходить от атак Сакаи.

Но в третьей пятиминутке белорус устал, стал часто застаиваться перед Сакаи и пропускать опасные удары. Бойцы все чаще входили в размены, где более точным раз за разом оказывался бразилец.

В итоге неоднозначную победу раздельным решением судей праздновал Аугусто Сакаи (29:28, 28:29, 29:28).


популярное за неделю

Мнение

Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич