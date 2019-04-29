В Госдепартаменте США почтят узников Минского гетто 29.04.2019, 20:27

В Госдепартаменте США примут Савелия Каплинского - узника, который выжил в Минском гетто.

В День памяти жертв Холокоста, который в этом году начнут отмечать 1 мая с заходом солнца, в Государственном департаменте США будут вспоминать заключенных Минского гетто, сообщил 29 апреля во время видеобрифинга специальный представитель по вопросам Холокоста в европейском и евразийском бюро Госдепартамента США Томас Яздгерди, передает «Радыё Свабода».

«Ежегодно мой офис в координации с офисом по гражданским правам организует публичные мероприятия на Йом ха-Шоа, или День памяти, - сказал он. - Это событие стали отмечать с начала 1950-х годов в память о шести миллионах евреев, которые были убиты нацистами и их пособниками. Также мы вспоминаем отважных евреев, которые долгое время сопротивлялись немецкой армии».

Минское гетто, созданное оккупационными силами нацистской Германии во время Второй мировой войны, было ликвидировано 22 октября 1943 года. За 825 дней его существования в гетто погибло около 100 тысяч человек.

«Минское гетто было одним из крупнейших в оккупированной нацистами Европе, - отметил специальный представитель Яздгерди. - Более 80 тысяч человек, которых содержали в небольшом пространстве, были убиты, многие - депортированы. Прошлогодней осенью исполнилось 75 лет с момента ликвидации этого гетто. Мы подумали, что эта тема подходит для Дня памяти в Госдепартаменте».

В Госдепартаменте США примут Савелия Каплинского - узника, который выжил в Минском гетто. «Господин Каплинский прибудет в среду в Госдепартамент, чтобы рассказать о своей жизни в ужасных условиях гетто. Как мы знаем, ему удалось бежать в леса и присоединиться к партизанам, чтобы бороться против немецкой армии», - сказал Яздгерди.