Как из-за белорусской карты жителей Московии начали называть «медведями» 3 4.04.2019, 8:51

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Фото: tut.by

Шесть уникальных карт, которые меняют наше представление о Беларуси и мире.

С 5 по 16 апреля в Национальном центре современным искусств в Минске пройдет выставка «Беларусь на старинных географических картах», пишет tut.by.

На ней можно узнать:

как видели и представляли мир наши предки — без спутников и точных замеров;

из-за какой белорусской карты жителей Московского княжества стали называть «русскими медведями»;

откуда взялись топонимы «Белая, Красная и Черная Русь» и что они означают.

И это далеко не все, о чем расскажет экспозиция выставки.

«У нас в стране историки есть, а современной исторической науки нет»

Исследованием старинных карт Эдуард Куфтерин занялся в 2013 году, по сути, случайно. Однажды он пришел в мастерскую к своему другу-художнику Дмитрию Герасимовичу, известному по совместным иллюстрированным изданиям с писателем Владимиром Орловым. Увидел изображения старинных карт — и очень заинтересовался темой. Так пришла идея сделать галерейный проект — собрать старинные карты, на которых изображена территория современной Беларуси. А после поработать с ними как с первоисточниками исторических событий, которые еще не успели переписать политики.

Первая выставка прошла в 2014 году в тогда еще существующем культурном пространстве «ЦЭХ». Спустя пять лет она вновь ожила — и приросла новыми уникальными находками.

Свою мотивацию (столько лет заниматься темой) Эдуард объясняет так:

— Та история, к которой мы привыкли, — сплошь политическая дисциплина. По большому счету это наука на побегушках. Таким образом и появляются заявления вроде «князь Владимир крестился в Крыму» и прочая ерунда. Историей играют, ее переписывают, искажают.

Взять историю нашей страны в Польше, Литве, России и Украине — это будут совершенно разные взгляды. Каждый будет писать ее в зависимости от своих политических убеждений. Но есть нюанс. Этот нюанс — первоисточники, в которых можно искать независимый взгляд, чтобы понимать, как мыслили наши предки и как происходили определенные события в их жизни.

Карта Птолемея: на территории современной Беларуси когда-то были горы, где жил северный ветер

Первыми протокартами считаются рисунки на стенах фьордов в Скандинавии, рассказывает Эдуард. Полноценная картография появляется благодаря Клавдию Птолемею из Александрии (ок. 100 — ок. 165 годов нашей эры). Он первым начинает создавать географические карты.

Его папирусы, то есть оригиналы, не сохранились. Более живучей оказалась книга, в которой он подробно описал процесс создания карт. Спустя 13 веков эта информация позволила немецкому монаху и картографу Николаю Герману воссоздать карту Клавдия Птолемея.

— В ней появляется так называемая сфера Птолемея — с широтами и меридианами, — продолжает Эдуард. — На карте были нанесены координаты и подробные описания многих географических топонимов: гор и рек.

Интересно, что на карте Птолемея можно найти территорию современной Беларуси. Согласно этой карте, раньше здесь располагались Рифейские горы, пересекавшие эти земли с юго-запада на северо-восток. Согласно древнегреческой мифологии, эти горы давали начало всем рекам в Европейской Сарматии. Также в них находилось жилище северного ветра Борея.

— Карты никогда не изображались сухо. Они фиксировали то, как мир воспринимался людьми. А никто не воспринимал его оторванным от преданий и визуальных образов, которыми жили предки. Поэтому на карте Птолемея мы можем найти изображения античных Ветров — Борея (северного), Зефира (западного), Апарктиаса (арктического), Африки (восточного) и других.

Мир в образе Иисуса Христа

Долгое время она считалась утерянной. Ее обнаружили в 1832 году в Эбсторфском монастыре в Нижней Саксонии — так карта получила свое название. Позже ее перевезли в Ганновер для исследования и реставрации, где она погибла при бомбежке во время Второй мировой войны. Человечеству повезло, что до этого исследователи успели сделать ее точные копии и фоторепродукции.

На этой карте мир изображен в образе тела Иисуса Христа. Его центр, или пуп земли, находится в Иерусалиме. Голова — это восток карты, руки «смотрят» на север и юг, а ноги — на запад. Райская река делит мир на три части: Европу, Азию и Африку.

Эбсторфская карта, уверен Эдуард, — это настоящая средневековая энциклопедия. В ней содержится более 1600 легенд. Нашлось в ней место и для ВКЛ.

— Здесь мы встречаем едва ли не первое картографическое изображение Полоцка, Смоленска, Риги, Ливонии, реки Неман. Правда, автор допустил ошибку — разместил Полоцк, Смоленск и Ригу на одной реке, да еще и не в том порядке: Смоленск оказался между двумя другими городами, тогда как в реальности это не так. Видимо, картограф позаимствовал эти ошибки из древнескандинавской географической работы. К слову, и позже картографы очень часто заимствовали друг у друга информацию. Сейчас это явление назвали бы франшизой.

Перевернутый мир и загадочные Черно-Красно-Белые Руси

В этой карте мир перевернут. В буквальном смысле. Вверху — Африка, внизу — Европа и гигантская Азия. Такая ориентация характерна для арабской картографии. Хотя создал ее монах из Венецианской республики Фра Муаро. В единственном экземпляре, который считался секретным.

— Карта была секретной, поскольку на ней можно было найти торговые пути. Исследовали убеждены, что картограф запечатлел открытия венецианских купцов и путешественников, например, Марко Поло и Никколо Конти. Кстати, Иерусалим здесь утратил положение центра мира, и за такую дерзость автору даже пришлось оправдываться перед Церковью.

Уникальна она и тем, что на этой карте впервые появляется топоним «Белая Русь». А вместе с ней — Красная и Черная.

— Откуда взялись эти названия, доподлинно неизвестно. Наиболее вероятная теория следующая: так на азиатский манер обозначались стороны света: красный — юг, черный — север, белый — восток. Когда говорили «иду на юг», имели в виду Красную Русь и Волынь, то есть земли до Немана. Белая Русь начиналась на восток от Днепра. Наши предки очень четко знали границы, которые раньше проходили не по столбам, а по рекам. Тогда территории были четко обозначены водоразделом.

«Радзивилловка»

Обе карты — 1613-го и 1636 года — созданы по заказу Николая Радзивилла Сиротки. Печатали ее в известном издательском доме того времени «Блау».

Чтобы создать эту карту, понадобилось более 25 лет. Ради нее делались полноценные обмеры, на которые привлекались военные и волонтеры, как бы сейчас назвали этих людей.

Перевернутая «Радзивилловка»

— Измерялось даже русло Днепра. В итоге радзивилловская карта искажена меньше чем на 20 процентов. Во всем остальном она точна. Качество работы для того времени невероятное, — говорит Эдуард Куфтерин.

В 1648 году издательский дом «Блау» выпустил Atlas Novus, куда была включена «радзивилловка». Чтобы разместить ее на страницах атласа, Иоганн Блау повернул ее на 90 градусов. В итоге Запад оказался вверху карты, а Балтийское море сместилось в правый угол.

Шпионская карта, которая назвала жителей Московии медведями

Первой белорусской картой, созданной белорусским картографом, считается работа Антония Вида. Эдуард поясняет: сегодня белорусскими картографами называются уроженцы Литвы, или Великого княжества Литовского. Замечает он и другой момент: даже после Люблинской унии, когда было создано объединенное государство — Речь Посполитая, на всех картах оно подписывалось как Королевство Польское и Великое княжество Литовское.

— Карта создана в Вильно в 1539 году Антонием Видом. Я очень долго пытался найти о нем хоть какую-нибудь информацию. Обнаружил, что это очень известный род тевтонских рыцарей. В Силезии даже было такое графство — Вид. Есть предположение, что Антоний Вид был тевтонским рыцарем, который перешел на службу к Жигимонту Старому.

По информации Эдуарда, карта составлена на основе данных бывшего воеводы Московского княжества Ивана Лядского, который бежал в ВКЛ.

— До бегства он был в «партии» Елены Глинской, матери Ивана Грозного. Проиграв другой боярской «партии», вместе с князем Бельским он бежал и просил защиты у Жигимонта. В результате получил поместье Желудок в Трокском повете. За что? Есть предположение, что за выдачу шпионской информации. Ведь он, будучи воеводой, прекрасно знал границу, систему вооружений, крепостей.

Эту версию трудно проверить. Но если посмотреть на карту Антония Вида, то она может показаться вполне правдоподобной.

— Антоний Вид сделал военную карту Московии с точными дорогами и системами укреплений. Это первая точная карта азиатского региона. До этого Азия изображалась, как у Клавдия Птолемея, на глаз.

На карте очень четко обозначена граница между Литвой и Московией. А в «пояснительной записке» содержится такая фраза: «Московия никогда не прекратит смотреть на чужие земли, как на свои».

— На карте мы можем увидеть систему кастлов и редутов с пушками по Ржеву. 70 процентов топонимов впервые появляются именно здесь — до этого они нигде не упоминались. Оршанская битва тоже изображена здесь в первый раз. Правда, тогда Орша писалась как «Рша». Изображение этого события показывает, что для шляхты победа в Оршанский битве малыми силами, з «гарматамі», над превосходящими в несколько раз силами Московского княжества, имела огромное значение.

Также, рассказывает Эдуард, с легкой руки Антония Вида медведь становится символом Московского княжества, а потом и Российской империи.

— Русский медведь впервые появляется именно здесь. И дальше он перекочевывает на все карты мира.

Есть и другой символ-кочевник — Золотая Баба из скандинавских мифов.

— Золотая Баба тоже перекочевывает из карты в карту и в конечном счете превращается в Деву Марию.

Мир как человек. Или зверь. Или растение

— Существовала целая мода — изображать карты в виде людей, животных или растений, — говорит Эдуард. — Сегодня их бы назвали символическими, аллегорическими.

Современному человеку довольно сложно расшифровать эти аллегории. Но кое-что исследователям удалось. Эдуард рассказывает:

— Сердцем «Королевы Европы» стала Богемия, поскольку император Священной Римской империи Рудольф II из династии Габсбургов был ее королем. По политическим мотивам с карты «Королева Европа» исчезла Турция — извечный враг Священной Римской империи. Ее земли отданы, по мнению христианских государей, законным владельцам — Греции и Болгарии.

Говоря о положении Литвы, следует отметить, как ее видел автор, а значит, и христианские европейские правители. Литва была неотъемлемой частью тела Европы. Чего не удостоилась, например, Англия и пораженная ересью Скандинавия. Более того, в аллегорическом смысле Литва, как и Польша, Ливония, Венгрия, представлены ногами континента, на котором стоит вся Европа. Положение вне тела у ног Европы заняли Московия, Скифия и Тартария (географический термин, использовавшийся в отношении обширных областей от Каспия до Тихого океана и до границ Китая и Индии. — Прим. TUT.BY), находящиеся на одном уровне с захваченными Османской империей Грецией и Болгарией.