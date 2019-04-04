Позняк – Лукашенко: Если бы воскресли мои отец и дядя, они бы вам показали Гитлера 17 4.04.2019, 9:11

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В ноябре 1995 в интервью немецкой газете Handelsblatt диктатор похвалил Гитлера.

Слова Лукашенко вызвали резко негативную оценку оппозиционных лидеров, сообщает «Радыё Свабода».

В подкасте Сергея Наумчика рассказывается, как все происходило:

Редакция газеты Handelsblatt решает печатать интервью Лукашенко без пассажа о Гитлере, «чтобы не предоставлять крупную национальную немецкую ежедневную газету в качестве трибуны для подобного рода тезисов».

Слова Лукашенко передаются по белорусскому государственному радио, их слышат миллионы слушателей.

Зенон Позняк заявляет об угрозе диктатуры и говорит: «Вы, господин Лукашенко, поощряя Гитлера, оскверняете память моего отца, который погиб под Катовицами в борьбе с гитлеровцами, как и память моего дяди, который прошел с 1941-го всю войну в танке «КВ» и сгорел в нем 9 февраля 1945 года под Меркиш-Фридлянд в Восточной Пруссии. Если бы они воскресли - они бы вам показали Гитлера».

Руководство ОГП принимает заявление, в котором осуждает слова Лукашенко и видит в них попытку оправдать установление панславистского авторитаризма.