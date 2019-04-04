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В Куропатах арестовали лидера «Молодого фронта»

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  • 4.04.2019, 11:18
Фото: «Еврорадио»

Денис Урбанович приехал в урочище, чтобы остановить снос крестов.

В Куропатах, где сносят кресты, задержали лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича, который протестовал против действий коммунальщиков и милиции.

Как передает с места событий журналист «Еврорадио», кресты сносят по периметру Куропат, они остались стоять только со стороны МКАД. Урочище оцеплено сотрудниками ОМОНа, в него никого не пропускают. По самому урочищу ходят коммунальщики — не исключено, что там также будут вестись какие-то работы.

Фото: «Еврорадио»

Напомним, что 1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Ранее сайт Charter97.org сообщил, что в Куропатах задержали одного из лидеров БХД Павла Северинца.


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