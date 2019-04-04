Южная Корея стала первой в мире страной, где повсеместно работает сеть 5G 3 4.04.2019, 22:54

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Три крупнейшие телекоммуникационные компании Южной Кореи одновременно запустили 5G-связь.

3 апреля в 23.00 (4 апреля в 5.00 по Киеву) на всей территории Южной Кореи появилась возможность пользоваться связью пятого поколения. Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на Yonhap.

Министр по делам информационных технологий Ю Йон Мин заявил, что страна станет локомотивом продвижения этой сети на планете.

Новая сеть позволит обмениваться информацией в разы быстрее, чем сети 4G.

Три южнокорейские телекоммуникационные компании – SK Telecom, KT и LG Uplus – первоначально планировали запустить коммерческую услугу 5G 5 апреля, но перенесли дату после появления слухов о том, что оператор мобильной связи США Verizon может начать предоставлять услуги 5G по всем Штатам 4 апреля.

Южная Корея стала первой в мире страной, которая полностью охвачена сетью 5G.

5G – пятое поколение связи, которое действует на основе стандартов телекоммуникаций, следующих за существующими стандартами 4G/IMT-Advance.

29 июня 2018 года финская телекоммуникационная компания Elisa заявила, что первой в мире запустила коммерческую сеть пятого поколения. Американский оператор Verizon 1 октября 2018 года также заявил о начале функционирования коммерческой сети 5G.