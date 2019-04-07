Экспансия на север: как Индия завоевывает Россию 7.04.2019, 8:56

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Индийский капитал берет под контроль нефтегазовую и фармацевтическую отрасли РФ.

В 2019 году Индия существенно расширит свое участие на Восточном экономическом форуме. И пока Россия в основном по традиции сотрудничает с Индией по линии военной промышленности, индийские компании начали активнее выходить на наш рынок, причем из не самых очевидных ниш, пишет «Форбс». Как Индия завоевывает рынок России?

Отставание от Запада

Российский рынок — десятый по объему в мире, он меньше европейского и американского, поэтому индусы предпочитают работать с Западом (товарооборот Индии с США за 2017 год составил $126 млрд). Кроме того, индийские компании работают с европейским и американским ранками десятки лет, все модели взаимодействия уже отлажены. Когда индийские компании приходят на российский рынок, они сталкиваются с полным непониманием. К примеру, европейские компании присылают заказ с предоплатой, после чего в Индии приступают к его выполнению. Отечественные предприниматели привыкли сначала покупать готовые коллекции, а затем уже что-то заказывать — по такой модели они сотрудничают с Китаем. В Индии же все только под заказ.

Однако несколько гигантов уже присутствуют на нашем рынке — например, Tata Group, инвестировавшая $560 млн в проект по добыче и переработке угля на Камчатке.

В Индии очень развита фармацевтика, и целый ряд индийских предпринимателей в России запустили свои фармацевтические компании на высоком уровне. Один из таких предпринимателей — Викрам Пуния. Он сам приехал в России из Индии, окончил университет и запустил «Фармасинтез» с поддержкой своих индийских партнеров. Компания входит в десятку поставщиков лекарств в российские больницы. Также с конца прошлого года в Ингушетии работает офтальмологический завод индийской компании «Вартамана Интернэшнл Тредерс». До конца 2020 года инвестиции по этому проекту составят 200 млн рублей. В целом Индия занимает третье место после Германии и Франции по объему поставок лекарственных препаратов в Россию.

Другой пример — корпорация Welspun, которая недавно обратилась в российский Совет по развитию внешней торговли (СРВТ) для выхода в российские сети вроде «Пятерочки», «Ашана», Метро, X5 Retail Group, «Детский мир» и сейчас активно ведет переговоры, по нашим данным. Это мировой игрок, третий в мире производитель текстиля, продукцию которого можно встретить и в сувенирном магазине Disney, и на корте Wimbledon, в сетях Walmart, J C Penney and Macy’s. Более того, это крупнейшая индийская энергетическая и металлургическая компания, второй в мире производитель труб.

Также недавно в Совет по развитию внешней торговли поступил запрос от посольства Индии на аналитику российского рынка лесопереработки и подбор потенциальных партнеров для индийских компаний. Индия готова вкладываться в российскую лесопереработку и лесозаготовку, закупать деловую древесину. Большой потенциал здесь у Дальнего Востока, так как есть сообщение по морю.

В целом индийские инвестиции в российскую экономику (более $8 млрд) сосредоточены в первую очередь в нефтегазовой и фармацевтической отраслях. Пока главная проблема в отсутствии прямого сообщения. Поэтому важное влияние оказывает географическая близость региона. Активно обсуждаются совместные проекты индийских инвесторов в Чечне. В декабре в Грозном открылась фабрика по огранке драгоценных изделий за счет инвестиций директора индийской HVK International Сани Сакария. В будущем планируется филиал в Москве.

Вопросы регулирования

Организации и ведомства играют немаловажную роль в увеличении товарооборота. Избыточное регулирование мешает росту торговли и инвестиций. В частности, предпринимателям не всегда понятно, в какие органы обращаться при возникновении той или иной проблемы, из-за бюрократической путаницы развитие проектов останавливается, что создает дополнительную финансовую нагрузку на бизнесменов. По итогам Петербургского международного экономического форума — 2018 было решено создать «одно окно» для инвесторов из Индии, куда можно будет адресовать любые возникшие вопросы. В помощь российским предпринимателям парламентарии сформировали перечень из более чем 30 взаимных административных барьеров, мешающих развитию торговых отношений и требующих устранения. Для налаживания полноценных торговых отношений был сформирован пакет предложений, в числе которых — прямое авиасообщение с Дели.

Особое внимание уделяется сотрудничеству в области инноваций в рамках проекта «Российско-индийский мост для инноваций». Организаторами проекта выступили российские институты развития: Российская венчурная компания (РВК), Технопарк «Сколково» и Департамент науки и технологий Индии (DST). Проект предполагает укрепление сотрудничества в сфере инновационного предпринимательства и появление на рынках обеих стран новых компаний из страны- партнера. В результате программы планируется заключить партнерские договоры между российскими и индийскими институтами развития и предпринимателями. Суть проекта — в помощи мелким и средним предпринимателям в масштабировании бизнеса. Российские эксперты в рамках проекта помогают индийским предпринимателям адаптировать бизнес-модели стартапов к условиям российского рынка.