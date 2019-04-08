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Опрос: За Зеленского проголосовало почти 60% молодежи 18-29 лет

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  • 8.04.2019, 16:36
Владимир Зеленский
Фото: Getty Images

В целом, в первом туре шоумен был лидером среди избирателей почти во всех возрастных группах.

31 марта опрошены 19 453 респондента на 400 избирательных участках. Процент, который согласился принять участие в опросе, составляет 67,8%.

За кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 57% избирателей среди молодежи в возрасте 18-29 лет. За действующего главу государства Петра Порошенко среди таких граждан отдали голоса 14% избирателей. Об этом говорит в выводах социологической компании Фонд "Демократические инициативы", основанных на данных Национального экзитпола в день первого тура 31 марта, пишет liga.net.

В целом, в первом туре Зеленский был лидером среди избирателей почти во всех возрастных группах, за исключением самой старшей - тех, кому 60 лет и более.

В группе избирателей 30-39 лет Зеленский тоже является явным лидером - 45%, далее следуют Порошенко - 17%.

Среди избирателей 40-49 лет за Зеленского голосовали 36% респондентов, за Порошенко - 18,5%.

И только в группе старших избирателей, говорят социологи, Зеленский или на равных с другими кандидатами, или уступает им. В группе 50-59 лет он имеет почти 22% голосов, Порошенко - 19%, а среди избирателей старше 60-ти наибольшую поддержку получила занявшая в итоге третье место Юлия Тимошенко - 19%. У Порошенко среди таких - 18% поддержки, у Зеленского - 12,5%.


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