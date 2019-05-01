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Сколько нужно тренироваться, чтобы сжечь калории от фастфуда

  • 1.05.2019, 10:57

Оказывается, что ходить в спортзал два раза в неделю – маловато.

Если вы ходите в спортзал два раза в неделю и думаете, что при этом можете есть что угодно без вреда для здоровья, вы ошибаетесь. Очень часто мы не задумываемся, сколько калорий поглощаем и сколько их нужно сжигать.

В новом видео оператор Лайфхакера Олеся, дизайнер Таня и ведущая YouTube-канала Ира пробуют отработать в зале свой любимый фастфуд — пиццу, гамбургер и шаурму.


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